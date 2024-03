F1, Lewis Hamilton: “La macchina è imprevedibile, vivo così ormai da due anni in Mercedes”

Qualifiche difficili per Lewis Hamilton in Australia, sede del terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito dell’Albert Park di Melbourne, l’asso nativo di Stevenage ha un po’ “litigato” con il volante della sua Mercedes e il risultato non è stato dei migliori, vista l’esclusione dalla Q3 (11°) del time-attack australiano. Un riscontro davvero negativo.

Per Hamilton, quindi, tanti problemi con la monoposto. Criticità di cui il britannico ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Le qualifiche per noi sono sempre difficili. Deluso perché fino alla FP3 avevo sensazioni diverse, però evidentemente il nostro valore è questo. Domani è un altro giorno e ci riproverò come sempre“, ha dichiarato Lewis.

Parlando di quanto sta accadendo a Brackley, tenuto conto che Hamilton lascerà la scuderia a fine 2024 per andare in Ferrari, il sette volte iridato ha precisato: “Sto vivendo esattamente come i due anni. La nostra macchina è molto poco costante, ci sono momenti in cui mi trovo bene, come è accaduto nelle libere 3, e poi tutto si perde nel time-attack. La vettura è molto imprevedibile“.

Si prospetta, quindi, un GP complicato per Lewis e vedremo se dal punto di vista strategico il team della Stella a tre punte saprà inventarsi qualcosa.