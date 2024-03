A che ora gioca Berrettini a Phoenix contro Gaston: dove vederlo in tv e streaming

Comincia nella notte italiana tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo il cammino di Matteo Berrettini all’Arizona Tennis Classic 2024, un Challenger 175 in programma sul cemento di Phoenix. Il romano si appresta dunque a fare finalmente il suo rientro in campo dopo il lungo stop per l’infortunio alla caviglia rimediato lo scorso 31 agosto agli US Open contro Arthur Rinderknech.

Berrettini, presente in main draw grazie ad una wild card dopo essere scivolato in questi mesi fino al 154° posto del ranking mondiale, se la vedrà al primo turno con il mancino francese Hugo Gaston (n.85 al mondo). Non ci sono precedenti ufficiali tra i due. Il finalista di Wimbledon 2021, dopo questo importante test agonistico nel circuito cadetto, dovrebbe partecipare al Masters 1000 di Miami sfruttando il ranking protetto.

L’incontro di primo turno al Challenger 175 di Phoenix tra Matteo Berrettini e Hugo Gaston, previsto non prima della mezzanotte italiana, verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, Now, supertennis.tv, SuperTennix e Tennis TV.

CALENDARIO BERRETTINI-GASTON A PHOENIX

Mercoledì 13 marzo

Non prima delle ore 00.00 Matteo Berrettini-Hugo Gaston – Diretta tv su Supertennis

In precedenza, dalle ore 18.00 di martedì 12 marzo, sul campo centrale si disputeranno nell’ordine i seguenti match: Goffin-Atmane, Ymer-Svajda ed il doppio Fognini/Kokkinakis-Borges/Vukic.

