A che ora Ceccarelli e Ali oggi ai Mondiali indoor di atletica: n. di corsia, programma batterie 60 metri, tv

Alle ore 13.58 italiane scatteranno le batterie dei 60 metri piani maschili dei Mondiali indoor 2024 di atletica leggera, in programma a Glasgow (Scozia): per l’Italia saranno in gara Samuele Ceccarelli (seconda serie) e Chituru Ali (terza batteria).

Saranno sette le batterie in programma e passeranno alle semifinali i primi tre di ciascuna serie più i tre migliori tempi di ripescaggio: Samuele Ceccarelli gareggerà alle ore 14.06 italiane, mentre Chituru Ali scenderà in pista alle ore 14.14 italiane.

La diretta tv della gara sarà fruibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sessione mattutina della prima giornata di gare dei Mondiali indoor 2024 di atletica leggera.

CALENDARIO CECCARELLI / ALI OGGI

Venerdì 1° marzo – Mondiali indoor atletica – Glasgow (Scozia)

13.58 Batterie 60 metri maschili con Samuele Ceccarelli (alle 14.06) e Chituru Ali (14.14) – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA CECCARELLI / ALI OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST BATTERIE

Seconda batteria

1 SEY Janosh MONCHERRY

2 MDV Hassan SAAID

3 SWE Henrik LARSSON

4 ITA Samuele CECCARELLI

5 TUR Kayhan ÖZER

6 CAN Malachi MURRAY

7 AND Guillem ARDERIU VILANOVA

8 PYF Manuihei TEAHA

Terza batteria

2 ITA Chituru ALI

3 LBR Emmanuel MATADI

4 BRA Erik CARDOSO

5 ESP Sergio LÓPEZ

6 IRL Israel OLATUNDE

7 COD Dominique Lasconi MULAMBA

8 PLW Ignacio BLALUK