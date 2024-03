Boxe, i pass per Parigi 2024 in palio al Preolimpico di Busto Arsizio categoria per categoria: gli azzurri già qualificati

A partire da domenica vedremo in scena il Preolimpico di Busto Arsizio, penultima tappa di qualificazione in tema di boxe verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Nove azzurri tenteranno di prendersi il pass a cinque cerchi, mentre quattro (Irma Testa nei 57 kg, Giordana Sorrentino nei 50 kg, Aziz Abbes Mouhiidine nei 92 kg e Salvatore Cavallaro negli 80 kg) l’hanno già staccato.

In particolare, andiamo a scoprire quanti saranno i pass in palio per la capitale francese per le rispettive categorie. Andando in ordine, le categorie maschili sono sette (51, 57, 63,5, 71, 80, 92 e +92 kg) e per tutte è previsto che le carte olimpiche siano quattro in questo primo Preolimpico, mentre le cose cambieranno in parte nel secondo, quello di Bangkok dal 23 maggio al 3 giugno.

Per quanto riguarda invece i pass a disposizione nel femminile, invece, si tratta di districarsi tra sei categorie, 50, 54, 57, 60, 66 e 75 kg. In particolare, per 50, 54, 66 e 75 kg i posti a disposizione sono quattro. Per i 57 kg, invece, le carte sono soltanto due e per i 60 si limitano a tre. All’atto pratico, ci sono 28 carte disponibili al maschile e 21 al femminile per un totale di 49.

Veniamo infine al novero della rappresentanza italiana che cercherà di rimpolpare il contingente tricolore a Parigi. I nomi sono, tra le donne, quelli di Sirine Charaabi (54 kg), Alessia Mesiano (60 kg), Angela Carini (66 kg), Melissa Gemini (75 kg). Tra gli uomini, invece, avremo Federico Serra (51 kg), Francesco Iozia (57 kg), Gianluigi Malanga (63,5 kg), Salvatore Cavallaro (71 kg) e Diego Lenzi (92 kg).