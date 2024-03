A che ora la F1 oggi in tv: programma qualifiche GP Bahrain 2024, streaming, guida TV8 e Sky

Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Dopo la prima giornata di ieri dedicata alle prove libere, da oggi si inizierà a fare sul serio, dato che vivremo le prime qualifiche della stagione con la prima pole position del campionato.

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00

La giornata sul tracciato di Sakhir prenderà il via alle ore 13.30 italiane (le ore 15.30 locali) con la terza ed ultima sessione di prove libere. Quindi, a partire dalle ore 17.00 con le luci della sera che inizieranno a dominare la scena, scatteranno le attesissime qualifiche che coroneranno il primo pole-man dell’anno.

Chi sarà il più veloce a far fermare i cronometri? Max Verstappen, come sempre, sarà il grande favorito per centrare la partenza al palo. Alle sue spalle un nutrito gruppo di rivali che proverà il colpaccio. In prima fila ovviamente Charles Leclerc e Carlos Sainz, assieme ai vari Lando Norris, Oscar Piastri, Sergio Perez, Lewis Hamilton e George Russell.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del Gran Premio del Bahrain sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In chiaro, su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) si potranno seguire in differita le qualifiche (ore 21.55). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre le differite di qualifiche e gara saranno anche su TV8.it. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

CALENDARIO GP BAHRAIN F1 2024 OGGI

Venerdì 1° marzo (orari italiani)

Ore 13.30-14.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).

Ore 17.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); dalle 21.55 la differita in chiaro su TV8 delle qualifiche, mentre la trasmissione della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; dalle 21.55 la differita in chiaro su TV8.it delle qualifiche, mentre la trasmissione della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

PROGRAMMA F1 SU TV8

Venerdì 1° marzo

Ore 21.55 F1, Qualifiche – Differita in chiaro