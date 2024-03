A che ora Berrettini-Borges oggi e dove vederla in tv: programma finale Challenger Phoenix

A sette mesi dall’ultima partita ufficiale, Matteo Berrettini è rientrato in campo e ha centrato la finale nel Challenger 175 di Phoenix. Una settimana faticosa, piena di interruzioni per pioggia, nella quale Matteo si è rimesso a lottare, ha sofferto in tutti i match giocati, ne ha vinti ben tre in rimonta, ma si giocherà il secondo titolo in Arizona dopo quello del 2019.

La sfida sarà contro colui che lo scorso anno vinse il titolo proprio in questo Challenger: Nuno Borges. Il portoghese arriva all’ultimo atto avendo battuto Alexandre Muller, Benoit Paire, Thanasi Kokkinakis e Luca Van Assche. Un percorso simile a Berrettini battendo tre francesi, ma spendendo decisamente meno tempo in campo.

Borges sta vivendo la stagione migliore della carriera, avendo raggiunto gli ottavi di finale all’Australian Open a inizio anno: sarà la prima sfida assoluta contro Matteo Berrettini, i due infatti non si sono mai affrontati. Da valutare saranno soprattutto le energie rimaste nel serbatoio del tennista romano dopo i due match duri di ieri.

La finale del Challenger 175 di Phoenix tra Matteo Berrettini e Nuno Borges è in programma alle 22.00 ora italiana (le 14.00 ora locale) e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e in streaming su supertennis.tv, Supertennix, Sky Go, NOW e ATP Challenger TV.

BERRETTINI-BORGES, PROGRAMMA FINALE CHALLENGER PHOENIX 2024

Domenica 17 marzo (orario italiano)

Campo Centrale

Ore 20.00

Doumbia/Reboul [1] vs Hijikata/Patten

Non prima delle ore 22.00

Nuno Borges [5] vs Matteo Berrettini [WC]

PROGRAMMA BERRETTINI-BORGES: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: supertennis.tv, Supertennix, Sky Go, NOW e sito ATP Challenger TV

Diretta Live testuale: OA Sport