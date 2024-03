LIVE Berrettini-Borges, Challenger Phoenix 2024 in DIRETTA: l’azzurro si gioca la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del Challenger 175 di Phoenix (Stati Uniti) tra Matteo Berrettini e Nuno Borges.

Berrettini, dopo sette mesi di stop, ritrova subito le ottime sensazioni di una finale in un Challenger particolarmente prestigioso come quello in Arizona. Un torneo non casuale per il tennista romano, che proprio a Phoenix vinse nel 2019 e cominciò una grande ascesa verso il raggiungimento addirittura delle ATP Finals a fine stagione. In questa settimana abbiamo visto l’ex numero 6 del mondo con tanta voglia di lottare su ogni punto e in ogni scambio: ha rimontato un set a Gaston, Cazaux e Atmane, ha vinto in due tiebreak tiratissimi contro Vukic.

Borges è il campione uscente di questo torneo e sta giocando particolarmente bene in questo 2024: ha raggiunto gli ottavi di finale all’Australian Open eliminando Dimitrov e strappando un set a Medvedev. In questo torneo ha perso solo un set contro Van Assche nella semifinale di ieri, mentre ha battuto nettamente Muller, Paire (beneficiando di un ritiro) e Kokkinakis.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della finale del Challenger 175 di Phoenix (Stati Uniti) tra Matteo Berrettini e Nuno Borges. Si comincia alle 22.00. Buon divertimento!