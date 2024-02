WTA San Diego, Donna Vekic e Dayana Yastremska agli ottavi di finale. Ritiro per Leylah Fernandez

Andata in archivio questa giornata di incontri nel torneo WTA500 di San Diego. Sul cemento degli States sono arrivate le vittorie come da pronostico di Donna Vekic e di Dayana Yastremska. La croata (n.28 del ranking) si è imposta contro l’americana Katherine Hui (n.872 del mondo) per 7-5 6-2 e negli ottavi di finale giocherà contro la canadese Marina Stakusic (n.283 WTA).

Successo più sofferto per l’ucraina (n.33 del mondo) contro l’altra statunitense Caroline Dolehide (n.45 del ranking): 6-4 5-7 6-1 lo score in favore di Yastremska che negli ottavi affronterà la russa Anna Blinkova (n.51 del ranking), impostasi per 1-6 6-4 6-1 contro la wild card, Caroline Wozniacki, decisa a dar seguito alla sua nuova vita da tennista.

Altra notizia importante è stata il ritiro della canadese Leylah Fernandez. La n.32 del mondo, dopo aver vinto il primo set al tie-break per 7-6 (7) contro la tedesca Tatjana Maria (n.47 WTA), nel secondo parziale si è ritirata per un infortunio quando lo score era sul 4-0 in favore della teutonica. Maria, dunque, approda al prossimo turno e la sua avversaria sarà l’australiana Daria Saville (n.148 del ranking).

Sconfitta a sorpresa della polacca Magdalena French (n.42 WTA) per 6-4 4-6 6-1 contro l’australiana Taylah Preston (n.153 del ranking). L’aussie negli ottavi se la vedrà contro l’altra ucraina Marta Kostyuk (testa di serie n.6). In conclusione, successo della ceca Katerina Siniakova (n.43 WTA), a segno per 6-3 6-1 contro la qualificata giapponese Mai Hontama (n.119 del mondo). La ceca giocherà negli ottavi contro l’americana Emma Navarro (n.26 del mondo).