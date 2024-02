WTA Dubai 2024, Elisabetta Cocciaretto cede in due set a Coco Gauff nel secondo turno

Si ferma al secondo turno la corsa della lucky loser azzurra Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, sconfitta in due set dalla numero 3 del seeding, la statunitense Coco Gauff, che si impone per 6-1 7-5 dopo un’ora e 43 minuti di gioco. Per lei agli ottavi ci sarà la ceca Karolina Pliskova.

Nel primo set la statunitense scappa subito sul 2-0, trovando il break ai vantaggi del secondo gioco. Cocciaretto, sempre ai vantaggi, centra l’immediato controbreak, ma nel quarto gioco non riesce ad operare l’aggancio, perdendo ancora il servizio, sempre ai vantaggi. Gauff allunga sul 4-1 e poi nel sesto game strappa ancora la battuta all’azzurra, questa volta a zero. Alla statunitense servono poi tre set point, ma alla fine viene a capo del parziale per 6-1 in 34′.

Nella seconda frazione la statunitense scappa via sul 3-0 pesante, ma Cocciaretto non demorde, vince tutti i successivi tre giochi ai vantaggi e riequilibra lo score sul 3-3. Si apre così una lunga serie di break, con Gauff che per due volte va avanti strappando a trenta la battuta all’azzurra e Cocciaretto che per due volte ottiene l’immediato controbreak a quindici. Nell’undicesimo game la statunitense per la terza volta trova lo strappo a trenta andando a servire per la seconda volta per il match. Gauff va sotto 0-30, ma vince gli ultimi quattro punti giocati e chiude la contesa sul 7-5 dopo 69 minuti.

Le statistiche premiano Gauff, che vince 80 punti contro i 63 di Cocciaretto, con l’azzurra che converte 5 delle 8 palle break avute a disposizione ma cancella solo 2 delle 10 occasioni concesse all’avversaria. In un match dalle percentuali molto basse al servizio, infine, l’azzurra ottiene solo il 41% di punti sulla prima ed il 27% sulla seconda.