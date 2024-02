WTA Doha 2024: Swiatek e Rybakina avanti, resurrezione Azarenka e Fernandez

Giornata dedicata agli ottavi di finale al WTA 1000 di Doha, il primo della stagione. In campo praticamente tutte le big, tolta Coco Gauff visto che l’americana è uscita all’esordio: andiamo a vedere tutti i risultati.

Per Iga Swiatek altro giorno facile: 6-1 6-4 a favore della polacca sulla russa Ekaterina Alexandrova. Prossimo ostacolo Victoria Azarenka: giornata spettacolare per la bielorussa, che travolge per 6-0 6-3 una versione abbastanza opaca della lettone Jelena Ostapenko. Fatto curioso: l’ex vincitrice del Roland Garros è 14-0 contro chiunque non si chiami Azarenka e 0-3 contro l’ex numero 1 del mondo nel 2024.

Un guaio al gomito di Lesia Tsurenko fa sì che l’ucraina sia costretta a lasciar andare avanti senza giocare Naomi Osaka: per la giapponese ora confronto con Karolina Pliskova. Nel derby ceco arriva la sua vittoria in formato 3-6 7-5 6-1 su Linda Noskova: un confronto generazionale che, per il momento, non è ancora un passaggio di consegne, anche se la classe 2004 manca la chance di servire per il match.

Per la canadese Leylah Fernandez arriva un importante colpo contro la cinese Qinwen Zheng: la numero 5 del seeding subisce un 7-5 6-3 che sa tanto di voglia di riprendersi palcoscenici elevati da parte della nordamericana. Bella lotta, invece, tra Elena Rybakina ed Emma Navarro: alla fine la spunta la kazaka sull’americana per 6-1 6-7(6) 6-4.

Nell’ultimo spicchio di tabellone, invece, piazza un colpo dei suoi la russa Anastasia Pavlyuchenkova, che estromette la numero 6 del seeding, la ceca Marketa Vondrousova, per 7-5 6-3. Ci sarà la sfida con Danielle Collins: l’americana, partita dalle (affollatissime) qualificazioni, si rende protagonista di un 6-4 6-3 nei confronti della ceca Katerina Siniakova.

WTA 1000 DOHA: RISULTATI DI OGGI

Swiatek (POL) [1]-Alexandrova [14] 6-1 6-4

Azarenka-Ostapenko (LAT) [8] 6-0 6-3

Osaka (JPN)-Tsurenko (UKR) walkover

Pliskova (CZE)-Noskova (CZE) 3-6 7-5 6-1

Fernandez (CAN)-Zheng (CHN) [5] 7-5 6-3

Rybakina (KAZ) [3]-Navarro (USA) [16] 6-1 6-7(6) 6-4

Pavlyuchenkova-Vondrousova (CZE) [6] 7-5 6-3

Collins (USA) [Q]-Siniakova 6-4 6-3