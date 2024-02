ATP Rotterdam, ritorno perentorio per Jannik Sinner! Lascia solo 6 giochi a van de Zandschulp

Esordio privo di problemi per Jannik Sinner nel primo turno del torneo ATP 500 di Rotterdam. Il numero 4 del mondo, alla sua prima da campione Slam, regola l’olandese Botic van de Zandschulp per 6-3 6-3 in quel dell’Ahoy Arena. Ora per lui confronto con Gael Monfils: al francese lo lega un cammino che dura ormai dal 2019

Primo set che inizia con tre ace da parte di van de Zandschulp per tenere la battuta a 15. Dopo la pronta replica, Sinner fa subito capire di non avere intenzione di lasciare alcunché di intentato. Sono tre le palle break di cui due consecutive, tutte annullate bene dall’olandese. L’italiano, però, ottiene quanto voluto due game dopo, con una bella risposta e un passante su volée non conclusiva del suo avversario. Se Jannik perde appena tre punti al servizio in questo parziale, a van de Zandschulp tocca cedere un altro turno di battuta, martellato com’è dalla pressione da fondo del vincitore degli Australian Open: 6-3 in 40′.

Alla ripartenza brevissimo passaggio a vuoto per Sinner, che però risale con grande capacità dalle tre palle break consecutive in favore del padrone di casa. Subito a seguire è lui a prendersi il vantaggio, per mezzo di uno splendido passante di rovescio. I suoi turni di battuta procedono tranquilli, van de Zandschulp non si avvicina e deve anche annullare due match point, cosa che fa con l’aiuto del servizio. Finisce tutto, però, poco dopo: nel complesso bastano 87 minuti per il ritorno in campo più atteso e, ora, vincente.

19-18 il conto vincenti-errori gratuiti per Sinner contro un van de Zandschulp che, di gratuiti, ne colpisce 28. In generale, molto bene la prima di Jannik: 68% in campo, 88% di punti vinti con essa.

Foto: SANDER KONING /ANP/Sipa USA – IPA Sport