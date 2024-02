WTA Abu Dhabi, Rybakina e Samsonova comode in semifinale, Haddad Maia e Kasatkina superano Jabeur e Cirstea

Semifinali di lusso ad Abu Dhabi. Sul cemento degli Emirati Arabi stiamo assistendo ad un torneo di livello assoluto, con nomi interessantissimi del panorama mondiale che stanno mantenendo le aspettative.

Come Elena Rybakina, che non si fa sorprendere da Cristina Bucsa dopo aver lasciato un set per strada nel debutto con Danielle Collins. C’è sfida solo per un set, con l’iberica che ha perso slancio nella seconda frazione lasciando strada alla numero 1 del seeding. Di fronte alla kazaka ci sarà Liudmila Samsonova, finalista lo scorso anno: grazie ad un gioco prettamente offensivo la russa ha sconfitto Barbora Krejcikova e arriva al penultimo atto forte di un 4-0 negli scontri diretti su Rybakina.

Nella parte bassa del tabellone si scontreranno invece Beatriz Haddad Maia e Daria Kasatkina; per la brasiliana è stato più semplice del previsto avere la meglio su Ons Jabeur, che non è riuscita a brillare nel pomeriggio odierno rimanendo sempre ad inseguire. La russa ci mette invece cinque giochi a scardinare la difesa di Sorana Cirstea, che da lì diventa una vera e propria sparring partner

WTA ABU DHABI 2024, RISULTATI 9 FEBBRAIO

L. Samsonova b. B. Krejcikova 7-5 6-4

E. Rybakina b. C. Bucsa 6-1 6-4

B. Haddad Maia b. O. Jabeur 6-3 6-4

D. Kasatkina B. S. Cirstea 6-2 6-0