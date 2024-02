WTA Abu Dhabi, finale d’alto rango tra Elena Rybakina e Daria Kasatkina

Saranno Elena Rybakina e Daria Kasatkina a giocarsi il titolo sul cemento di Abu Dhabi. Kazakistan contro Russia negli Emirati Arabi, con le due giocatrici arrivate al turno decisivo dopo due semifinali di alto livello, tra giocatrici facenti parte dell’élite del tennis femminile mondiale.

Già la prima partita fa capire che la giornata sarà parecchio lunga. Una vera lotta di tre ore tra la russa e Beatriz Haddad Maia, che sembrava persa quando si ritrova sotto anche nella seconda frazione dopo aver perso quattro dei primi cinque turni al servizio. Riesce però a mettersi nuovamente in carreggiata, e tra un ribaltone e l’altro la porta al tiebreak decisivo. Kasatkina però è micidiale in risposta e si prende la seconda finale stagionale dopo quella di Adelaide.

Nella seconda semifinale l’inizio sembra immediatamente arridere alla prima testa di serie del seeding con un bagel rifilato a Liudmila Samsonova, ma la russa sa dove colpirla, forte delle quattro vittorie in altrettante partite in carriera. Riesce a rimettere la partita in carreggiata, ma alla lunga la kazaka riesce a rimettere le cose a posto per arrivare all’ultimo atto e riguadagnarsi definitivamente la quarta piazza nel ranking WTA.

Confronto in perfetta parità tra le due, due vittorie per parte. La curiosità è che dal 2020 Rybakina e Kasatkina si sono sfidate una volta l’anno, l’ultimo match risale ai quarti del torneo di Montreal, con l’attuale numero 5 al mondo trionfante per 7-6 al terzo set.

WTA ABU DHABI 2024, RISULTATI 10 FEBBRAIO

D. Kasatkina b. B. Haddad Maia 6-3 4-6 7-6

E. Rybakina b. L. Samsonova 6-0 4-6 6-2