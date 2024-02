WTA Abu Dhabi 2024, Ons Jabeur si ritrova, brusco stop per Maria Sakkari

Giornata di secondi turni nella parte bassa di tabellone per quanto riguarda il WTA 500 di Abu Dhabi. Quattro teste di serie erano impegnate: su tutte erano attesi i debutti di Ons Jabeur e di Maria Sakkari.

In particolare Ons Jabeur era attesa da un impegno sulla carta scomodo contro Emma Raducanu, ma che è stato gestito alla grande dalla tunisina numero 6 del mondo. La due volte finalista di Wimbledon usciva particolarmente male dopo gli Australian Open nei quali ha perso presto contro Mirra Andreeva e ha trovato riscatto battendo la britannica con lo score di 6-4 6-1. Una prova particolarmente solida da fondocampo per la tennista araba, che ha sfruttato un dritto ballerino da parte della sua avversaria che ha trovato una reazione solo dal 5-1 del primo set.

Brusco stop invece per quanto riguarda Maria Sakkari: la greca ha perso nettamente per 6-2 6-1 contro Sorana Cirstea. La rumena ha offerto una prestazione straordinaria sotto ogni aspetto, probabilmente in fiducia dopo la vittoria contro Garcia che interrompeva una lunga striscia di sconfitte. Bravissima a gestire al servizio ogni momento delicato del match, annullando tutte le sette palle break concesse. Per lei ci sarà la sfida a Daria Kasatkina che ha superato 6-3 7-5 Ashlyn Krueger, rimontando un break di svantaggio nel primo set.

20th Top 10 win of her career @sorana_cirstea is all smiles as she knocks out the No.3 seed Sakkari!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/zOIkkIAUty — wta (@WTA) February 7, 2024

Jabeur invece se la vedrà con Beatriz Haddad Maia che è venuta fuori da una bellissima battaglia contro Magda Linette: 7-6(6) 6-7(1) 6-1 in 3 ore e 44 minuti di gioco. La brasiliana è stata sempre sotto nel primo set, prima di un break e poi di un mini-break nel tiebreak, salvo riuscire a conquistare il parziale. Dopo un secondo set altrettanto combattuto, nel terzo è emersa Haddad vincendo 5 game su 6 ai vantaggi in un altro parziale equilibrato, ma indirizzato dai momenti chiave.

WTA ABU DHABI 2024 – RISULTATI 7 FEBBRAIO

Kasatkina [7] b. Krueger [Q] 6-3 7-5

Haddad Maia [6] b. Linette 7-6(6) 6-7(1) 6-1

Cirstea b. Sakkari [3] 6-2 6-1

Jabeur [2] b. Raducanu [WC] 6-4 6-1