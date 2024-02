WTA Abu Dhabi 2024, Rybakina e Krejcikova non tradiscono, continua la favola di Bucsa

Seconda giornata riservata agli ottavi di finale del WTA 500 di Abu Dhabi. Un giovedì che presentava alcuni match interessanti tra big e sorprese impegnate in campo.

L’incontro più combattuto è stato quello tra Elena Rybakina e Danielle Collins: la testa di serie numero 1, all’ingresso nel torneo dopo il bye al primo turno, ha superato l’americana con il punteggio di 4-6 6-3 6-3. La statunitense era partita forte nel primo set, concedendo le briciole al servizio: appena due palle del contro-break nel game del 5-4 dopo esser stata immacolata per tutto il parziale. La kazaka se l’è vista brutta anche nel secondo set, quando è andata due volte sotto di un break, ma è riuscita a rimontare subito sia sullo 0-1 che sul 2-3. La continuità maggiore nei turni di servizio è arrivata da metà terzo set in poi per conquistare così i quarti.

L’avversaria sarà la sorprendente lucky loser spagnola Cristina Bucsa, uscita vincitrice da un match tiratissimo contro la qualificata Heather Watson per 7-6 7-5: qualche break, tanti scambi lunghi e game ai vantaggi, la giocatrice di origine moldava è riuscita a spuntarla facendo leva sulla maggiore tenuta fisica.

L’altro quarto di finale sarà invece tra la testa di serie numero 4 Barbora Krejcikova e la numero 8 del seeding Liudmila Samsonova. La ceca ha usufruito del ritiro di Sara Sorribes Tormo sul 6-2 1-0 per un infortunio al pollice destro. Agevole anche il successo della russa contro l’ucraina Anhelina Kalinina con lo score di 6-1 6-3, non avendo praticamente passaggi a vuoto se non sul 2-1 del secondo set.

