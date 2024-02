Volley, tre big match da urlo nella 17ma di SuperLega! Giuliani debutta alla guida di Modena sul campo della Lube

Torna il campionato di SuperLega dopo la sosta per la Final Four di Coppa Italia con una 17ma giornata in formato spezzatino: tre partite domani, sabato 3 febbraio e tre domenica 4 febbraio con tre super sfide che potrebbero dire qualcosa in più sui vari posizionamenti in zona play-off, visto che si sfidano tra loro sei delle prime otto squadre della classifica.

Non è certo la sfida più nobile guardando la graduatoria ma è quella che suscita la curiosità maggiore la partita che va in scena domenica alle 18.00 all’Eurosuole Forum tra la Lube Civitanova quarta in classifica e la Valsa Group Modena, ottava. I modenesi sono ad un bivio per cercare quantomeno di acchiappare il treno play-off (dividono l’ottava piazza con Cisterna) e domenica hanno cambiato l’allenatore, dando il benservito a Petrella e chiamando al capezzale della squadra gialloblù un capitano di lungo corso come Nicola Giuliani, che cercherà di ricaricare le pile a una squadra che ha perso smalto strada facendo e vuole ripartire quantomeno per finire dignitosamente una stagione dove ha recitato il ruolo di attrice non protagonista finora. Fatte le debite proporzioni, anche la Lube, che a fine stagione saluterà Blengini, riportando in Italia Medei, attualmente all’Halkbank di Ngapeth e Abdel Aziz, sta disputando una stagione con tante difficoltà e va a caccia di un successo che rafforzi il quarto posto in classifica.

A Monza sabato alle 20.00 va in scena la rivincita della semifinale di Coppa Italia che ha lasciato tutti a bocca aperta sabato scorso: di fronte l’Itas che ha fallito uno degli obiettivo stagionali e la Mint Monza che invece ha compiuto l’impresa, fermandosi però in finale al cospetto di Perugia. Da una parte la capolista che finora in campionato ha perso solo una partita ma arriva dalla sconfitta più bruciante della stagione, dall’altra la squadra che gliela ha inflitta, quella sconfitta, la Mint che si è confermata in grande forma travolgendo in settimana 3-0 il Galatasaray nell’andata di Challenge Cup e che è decisa a creare nuovi grattacapi alla formazione di Soli.

In realtà, guardando la classifica, il vero big match è quello in programma domenica alle 18.00 tra le due più immediate inseguitrici della capolista Trento: i padroni di casa della Bluenergy Gas Sales Piacenza ospitano la Sir Susa Vim Perugia, reduce dal trionfo in Coppa Italia. E’ una partita che può regalare un grandissimo spettacolo e che non è escluso possa ripetersi anche nei play-off. Perugia è in grande fiducia, sta attraversando un momento di grande forma anche se sabato in semifinale di Coppa Italia con Milano e in alcuni tratti della finale contro Monza qualche piccola lacuna l’ha mostrata ed è questo aspetto che alimenta le speranze di colpaccio dei piacentini che, dopo la brutta partita di Cisterna, hanno avuto il tempo di lavorare e preparare questo match molto particolare soprattutto per Andrea Anastasi, ex di turno.

Derby veneto a Verona dove sabato alle 18.00 si gioca un interessante Rana Verona contro Padova. I veronesi, sesti in classifica, arrivano dal successo al tie break a Monza e nel girone di ritorno hanno inanellato quattro successi contro una sola sconfitta ma anche Padova è in condizione e arriva a questo match dopo aver vinto la sfida casalinga contro Modena, un successo che ha posto fine ad una serie negativa che durava da ben sette turni.

Cisterna, dopo il successo contro Piacenza, crede nella possibilità di andarsi a prendere un posto nei play-off ma ha bisogno di una vittoria nella sfida in programma domenica alle 20.00 sul campo di una Gioiella Prisma Taranto che, a sua volta, ha bisogno di mettere fieno in cascina per restare a distanza di sicurezza dal fanalino di coda Farmitalia Catania. I siciliani hanno un impegno tutt’altro che semplice dovendo andare a fare visita sabato alle 18.30 all’Allianz Milano, reduce dalla sconfitta più che onorevole nella semifinale di Coppa Italia contro Perugia e decisa più che mai a difendere la quinta posizione e magari a dare l’assalto al quarto posto.

Foto: Ipa