Volley femminile, Milano ci riprova! Terza sfida diretta con la capolista imbattuta Conegliano nella 19ma di serie A1

Assalto alla diligenza numero tre in stagione da parte dell’inseguitrice Allianz Milano sulla capolista imbattuta Prosecco Doc Imoco Conegliano. Domenica pomeriggio va in scena il big match della 19ma giornata di serie A1 femminile ad aprire una settimana molto importante, visto che sono previsti tre turni in otto giorni, per la definizione delle varie posizioni in zona play-off e anche per la lotta salvezza che si è infiammata già la settimana scorsa con la vittoria di Casalmaggiore nello scontro diretto di Cuneo.

Si preannuncia spettacolo e divertimento a Villorba dove va in scena il big match del massimo campionato italiano. Finora sono le due squadre che hanno tenuto un ruolino di marcia straordinario: zero sconfitte in stagione per Conegliano, tre sconfitte, di cui due proprio con le venete, per la squadra lombarda che ancora non ha abbandonato l’idea di provare a ribaltare la situazione in regular season. Si affrontano due squadre in grande salute, che hanno vinto e convinto nell’ultima settimana, dopo aver faticato nei turni post natalizi, anche a causa del richiamo fisico che ha un po’ imballato le giocatrici. Egonu contro Haak, Orro contro Wolosz sono solo alcune delle grandi sfide in scena domenica alle 17.30 al PalaVerde.

Non può sbagliare l’appuntamento con la vittoria la Savino del Bene Scandicci che, dopo la batosta di Milano, vuole risollevarsi ospitando domenica alle 17.00 il fanalino di coda Itas Trentino allenato da Davide Mazzanti che finora non è riuscito a sbloccare la situazione.

Giornata di derby molto sentiti e fondamentali per la classifica in Piemonte. A Pinerolo sfida di qualità tra la Wash4Green che occupa la sesta posizione in classifica e la Reale Mutua Fenera Chieri che si trova un posto più su ma con ben 7 punti in più rispetto alle rivali odierne. Molto particolare anche la sfida che va in scena a Novara tra Igor Gorgonzola quarta in classifica e la Honda Olivero San Bernardo Cuneo che è in caduta libera e vuole provare a lanciare qualche segnale di vitalità Si gioca sempre domenica alle 17.00.

Sabato 3 febbraio doppio anticipo: la Trasporti Pesanti Casalmaggiore, dopo l’exploit di domenica scorsa a Cuneo, non si vuole fermare e ospita alle 20.00 Il Bisonte Firenze che arriva dalla sconfitta di Roma che ha interrotto una serie positiva di tre turni consecutivi. Sempre sabato 3 febbraio alle 20.30 altra sfida che potrebbe rivelarsi molto importante per la conquista di un posto nei play-off. A Pesaro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ottava in classifica ospita il Busto Arsizio che occupa la decima posizione con 6 punti in meno e ha bisogno di una vittoria per riaprire la corsa agli spareggi scudetto.

Domenica punti pesanti in palio alle 17.00 nella sfida tra Bergamo e Roma. Le orobiche hanno 2 soli punti di vantaggio sul penultimo posto e stanno attraversando un buon momento, mentre le capitoline hanno 7 punti in più e “vedono” la ottava piazza che si trova solo 2 punti più su.

Foto Ipa