NBA, risultati della notte (2 febbraio): Maxey scrive 51 e ferma i Jazz di Fontecchio, Lakers battono Celtics senza le star

Quattro partite si sono disputate nella notte NBA, in un periodo che, negli States, comincia a diventare intenso. Succede spesso, nei giorni del Super Bowl che riguarda la NFL amatissima dagli americani, ma resta sempre tanto il lato cestistico di cui parlare.

Protagonista assoluto della notte è Tyrese Maxey, che firma il suo massimo di punti in carriera a quota 51. E con questi porta i Philadelphia 76ers (30-17) a battere gli Utah Jazz (24-26) per 124-127 in una partita abbastanza particolare per andamento. Importanti anche i 28 di Tobias Harris, mentre per i Jazz non bastano ii 28 con 10 rimbalzi di Lauri Markkanen e i 22 di Collin Sexton. Per Simone Fontecchio 7 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in 26 minuti e poco più d’impiego.

I 51 di Maxey, per certi versi, oscurano l’altra performance rilevante di nottata, e cioè quella di Jalen Brunson: 40 punti per dare ai New York Knicks (32-17) il giusto supporto per completare la rimonta sugli Indiana Pacers (27-22). 109-105 il finale al Madison Square Garden: incidono anche i 20 di Donte DiVincenzo, nella rotazione a 8 (o meglio, quasi a 7), e le due doppie doppie di Isaiah Hartenstein e Precious Achiuwa. Per i Pacers sei in doppia cifra con 20 dalla panchina di Jalen Smith e 18 di Pascal Siakam.

Colpo dei Los Angeles Lakers (25-25), che passano al TD Garden e battono i Boston Celtics (37-12) per 105-114. Il protagonista è Austin Reaves, che manda a segno 32 punti, ma sono rimarchevoli anche i 16 e 10 rimbalzi di Jaxson Hayes e i 16 con 14 rimbalzi di D’Angelo Russell. Il tutto senza neanche poter disporre di LeBron James ed Anthony Davis. Per i Celtics 23 di Jayson Tatum e 17 a testa di Kristaps Porzingis e Sam Hauser.

I Cleveland Cavaliers (30-16) passano sul parquet dei Memphis Grizzlies (18-30) per 101-108, e lo fanno in stile: 25 punti per Donovan Mitchell, 16 dalla panchina per Caris LeVert. In quota Grizzlies non bastano i 25 di Jaren Jackson Jr. e i 18 di Santi Aldama.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

New York Knicks-Indiana Pacers 109-105

Boston Celtics-Los Angeles Lakers 105-114

Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers 101-108

Utah Jazz-Philadelphia 76ers 124-127

Foto: LaPresse