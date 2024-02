Volley, possibile semifinale tutta italiana in Champions League? Servono due set per assicurarsi la finale

Potrebbe esserci una semifinale tutta italiana nella Champions League 2023-2024 di volley maschile. Civitanova ha infatti eliminato i turchi dell’Halkbank Ankara con un doppio 3-1 e ora attende la vincente del confronto tra Trento e Berlin Recycling Volleys. La Lube è riuscita ad avere la meglio contro la corazzata guidata da Nimir Abdel-Aziz ed Earvin Ngapeth, meritandosi il ritorno tra le quattro grandi d’Europa a distanza di quattro anni dall’ultima volta.

I cucinieri potrebbero dunque incrociare i dolomitici nel penultimo atto della massima competizione europa. Alessandro Michieletto e compagni sono davvero molto vicini al passaggio del turno: dopo aver surclassato i tedeschi per 3-0 nel confronto d’andata, ai Campioni d’Italia basterà conquistare due set nella sfida di ritorno prevista per giovedì 29 febbraio all’ombra del Monte Bondone. Un derby tricolore assicurerebbe così al Bel Paese di avere una propria rappresentante in finale.

Civitanova e Trento potrebbero dunque fronteggiarsi in andata e ritorno per guadagnarsi la possibilità di fronteggiare la vincente dell’altra semifinale tra i polacchi dello Jastrzebski Wegiel (giustizieri di Piacenza) e i turchi dello Ziraat Bankasi Ankara nell’atto conclusivo secco, in sede ancora da definire. L’Italia non aveva avuto una finalista nella passata stagione, quando a Torino andò in scena un derby polacco tra ZAKSA (giustizieri di Trento e Perugia tra quarti e semifinale) e Jastrzebski Wegiel (impostosi in semifinale sull’Halkbank, che aveva regolato Civitanova al golden set nei quarti di finale).

Dal 2016 al 2022, invece, c’era sempre stata un’italiana in finale: tre volte Trento (sconfitta dai russi dello Zenit Kazan nel 2016 e dallo ZAKSA nel 2021 e nel 2022), due volte Civitanova (vincitrice nel 2019 contro lo Zenit Kazan dopo il ko nel 2018 contro i dominatori di quel periodo) e una volta Perugia (ko nel 2017 a Roma contro lo Zenit).