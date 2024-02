Volley, Perugia batte Trento in Superlega. Piacenza espugna Civitanova e la sorpassa, Modena ai playoff

Nel pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la 21ma giornata di Superlega, la penultima della regular season per quanto riguarda il massimo campionato italiano di volley maschile. Perugia ha sconfitto Trento per 3-1 (27-25; 25-20; 22-25; 25-17) in quello che poteva considerarsi un anticipo della possibile finale scudetto. I Campioni d’Italia hanno perso nella tana dei Campioni del Mondo, ma va puntualizzato che la sfida era ininfluente ai fini della classifica (dolomitici già certi del primo posto, umbri del secondo) e che gli ospiti sono nel bel mezzo dei quarti di finale della Champions League. Show assoluto di Wassim Ben Tara (26 punti) e Oleh Plotnytskyi (17) contro Alessandro Michieletto (12 punti) e Daniele Lavia (14), mentre Kamil Rychlicki è rimasto un po’ a riposo e ha giocato Gabriele Nelli (16).

Nell’altra partita di cartello, Piacenza si è imposta sul campo di Civitanova per 3-0 (25-21; 29-27; 25-22). I Lupi, reduci dalla pesante affermazione in Champions League contro lo Jastrzebwki Wegiel, hanno schiantato la Lube, recuperando da 16-13 nella seconda frazione e hanno così operato il sorpasso in classifica generale: gli emiliani sono terzi e avranno bisogno di un solo punto nel derby contro Modena per chiudere la stagione in questa posizione, mentre i marchigiani sono ora quarti e dovranno necessariamente tenere a bada Verona nello scontro diretto conclusivo per evitare di sprofondare ulteriormente (gli scaligeri sono a -1 insieme a Monza e a Milano). L’opposto Yuri Romanò ha messo a segno 13 punti, 11 per lo schiacciatore Ricardo Lucarelli e 11 per il centrale Edoardo Caneschi (4 muri). Ai padroni di casa non sono bastati gli attaccanti Adis Lagumdziija (12 punti) e Aleksandar Nikolov (10).

Verona ha vinto sul campo di Cisterna per 3-0 (25-22; 25-19; 28-26). I veneti sono quinti e avranno addirittura la possibilità di scavalcare Civitanova se vinceranno lo scontro diretto di settimana prossima. Continua l’eccellente momento dei ragazzi di Rado Stoytchev, trascinati da Keita Noumory (21) e Donovan Dzavoronok (13). Tra le fila dei laziali, sempre noni e ora matematicamente fuori dai playoff scudetto, si sono distinti Theo Faure e Jordi Ferragut (16 punti a testa).

Milano ha vinto a Taranto per 3-1 (27-29; 25-22; 25-14; 25-21) e ora è settima con gli stessi punti di Verona e Monza (ma meno vittorie), ma la sfida finale contro Perugia potrebbe essere molto ostica per tentare un sorpasso. In luce Ferre Reggers (23 punti) e Osniel Mergarejo (16) contro i pugliesi di Josè Miguel Gutierrez (11) e Giovannimaria Gargiulo (10).

Modena ha battuto la già retrocessa Catania per 3-1 (20-25; 25-22; 25-15; 25-) e si è matematicamente garantita l’ottavo posto che assicura l’accesso ai playoff. Prova sopra le righe da parte di Tommaso Rinaldi (19 punti), Vlad Davyskiba (14) e Osmany Juantorena (14) contro i siciliani di Luka Basic (19) e Paul Buchegger (11). Di seguito i risultati dettagliati della 21ma giornata della Superlega e la classifica generale del campionato italiano di volley maschile.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Sir Susa Vim Perugia vs Itas Trentino 3-1 (27-25; 25-20; 22-25; 25-17)

Cisterna Volley vs Rana Verona 0-3 (22-25; 19-25; 26-28)

Cucine Lube Civitanova vs Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (21-25; 27-29; 22-25)

Gioiella Prisma Taranto vs Allianz Milano 1-3 (29-27; 22-25; 14-25; 21-25)

Valsa Group Modena vs Farmitalia Catana 3-1 (20-25; 25-22; 25-15; 25-12)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Trento 55 punti, Perugia 50, Piacenza 40, Civitanova 37, Verona 36, Monza 36, Milano 36, Modena 27, Cisterna 23, Padova 18, Taranto 14, Catania 6.