Volley, i migliori italiani della 17ma giornata di Superlega. Alessandro Michieletto: la partita perfetta!

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 17ª GIORNATA DI SUPERLEGA

EDOARDO CANESCHI: Esce dal cappello a cilindro di Piacenza il centrale che non ti aspetti e che vince la battaglia con il più titolato Russo, mettendo a terra 8 palloni, con il 60% in attacco, un muro, un ace e tanta sostanza.

ALESSANDRO MICHIELETTO: Devastante è l’aggettivo che forse spiega meglio di tutti la partita dello schiacciatore di Trento che scende in campo con gli occhi della tigre, ancora con la bruciatura ben in vista della sconfitta in Coppa Italia e in tre set mette a segno 18 punti, con il 67% in attacco, l’80% in ricezione, due ace e due muri. la partita perfetta non esiste ma questa ci assomiglia molto.

LUCA SPIRITO: Ancora volta ottimo direttore d’orchestra di una Rana Verona che sta disputando un’ottima seconda parte di stagione. Manda in tilt a più riprese gli avversari con estro e precisione.

FRANCESCO D’AMICO: Molto bene il libero di Verona che chiude la sua prova con 67% di positività in ricezione ed è attentissimo ed efficace in difesa.

PAOLO PORRO: Dopo aver messo paura a Perugia, contribuisce alla importante vittoria dei meneghini su Catania, non perdendo la tramontana nella prima parte di gara molto complicata, anzi contribuendo a ribaltare la situazione nel primo set con un paio di giocate da campione.