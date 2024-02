Volley femminile, Scandicci e Novara vincono in Serie A1. Antropova e Akimova squillanti, ok Roma

Oltre al big match tra Conegliano e Milano, oggi pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la 19ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Scandicci ha surclassato Trento con un secco 3-0 (25-18; 25-13; 25-17). Le toscane hanno confermato il pronostico della vigilia contro il fanalino di coda e proseguono l’intensa lotta con Novara per il terzo posto in classifica generale. Le ragazze di coach Massimo Barbolini sono tornate al successo dopo la secca sconfitta rimediata contro Conegliano, mentre le dolomitiche incappano addirittura nel diciottesimo ko stagionale e sono sempre più ultime (ormai la retrocessione sembra inevitabile per le ragazze di coach Davide Mazzanti). Prova sopra le righe da parte dell’opposto Ekaterina Antropova (18 punti), in doppia cifra anche le centrali Sara Alberti (12 punti, 3 muri) e Haleigh Washington (12 punti, 2 muri). Tra le ospiti le migliori sono state Yana Shcherban (8) e Giulia Angelina (8).

Novara ha avuto la meglio su Cuneo nel derby piemontese. Le Zanzare hanno avuto un passaggio a vuoto nel terzo set, dopo aver dominato i primi due parziali, ma poi sono riuscite a chiudere i conti per 3-1 (25-10; 25-17; 18-25; 25-17). In grande spolvero la bomber Vita Akimova (21 punti, 2 ace), la centrale Anna Danesi (12 punti, 2 muri) affiancata in reparto da Sara Bonifacio (6, 4 muri), la schiacciatrice Greta Szakmary (12). Tra le ospiti, in piena lotta per salvarsi, le migliori sono state Anna Hall (16), Terry Ruth Enweonwu (13) e Lena Stigrot (11).

Roma ha espugnato il campo di Bergamo per 3-1 (25-20; 17-25; 25-19; 25-21), agguantando la seconda vittoria consecutiva e balzando all’ottavo posto in classifica generale davanti a Firenze. Le orobiche sono invece incappate nella quarta sconfitta nelle ultime cinque uscite e proseguono l’intenso braccio di ferro con Cuneo per non retrocedere. Prova rimarchevole da parte di Erblira Bici (18 punti), Jessica Rivero (12) e Ana Beatriz Silva Correa (14), in doppia cifra anche Giulia Melli (11 punti, 3 muri). Alle padrone di casa non sono bastate Lorrayna Marys Da Silva (19 punti), Stella Nervini (16) e Anna Davyskiba (14).

Nell’altro derby piemontese di giornata Pinerolo ha battuto Chieri per 3-1 (25-21; 29-27; 20-25; 25-20), trascinata da Anett Németh (18 punti), Yasmina Akrari (14) e Indre Sorokaite (11). Alle ospiti non sono bastate Kaja Grobelna, Loveth Omoruyi e Katerina Zakchaiou (11 punti a testa). Di seguito i risultati dettagliate delle partite di oggi e la classifica generale della Serie A1 di volley femminile.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Conegliano vs Allianz Vero Volley Milano 3-0 (25-23; 25-18; 25-18)

Wash4green Pinerolo vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-1 (25-21; 29-27; 20-25; 25-20)

Igor Gorgonzola Novara vs Honda Olivero San Bernardo Cuneo 3-1 (25-10; 25-17; 18-25; 25-17)

Volley Bergamo 1991 vs Aeroitalia Smi Roma 1-3 (20-25; 25-17; 19-25; 21-25)

Savino Del Bene Scandicci vs Itas Trentino 3-0 (25-18; 25-13; 25-17)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 54 punti, Milano 48, Novara 45*, Scandicci 44, Chieri 33, Pinerolo 29, Vallefoglia 27, Roma 25, Firenze 24, Busto Arsizio 18, Casalmaggiore 17*, Bergamo 15, Cuneo 13, Trento 4.