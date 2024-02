Volley femminile, Conegliano travolge Milano 3-0. Egonu fa più punti di Haak, ma non basta

Conegliano ha sconfitto Milano con un secco 3-0 (25-23; 25-18; 25-18) nel big match della Serie A1 di volley femminile. Lo scontro diretto tra la prima e la seconda in classifica ha avuto storia soltanto nel primo set, dove le Campionesse d’Italia hanno rimontato da 6-12. A seguire le Pantere hanno mostrato un tasso tecnico superiore rispetto alla compagine meneghina e hanno meritatamente trionfato di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno così rafforzato il primo posto in graduatoria, dove ora vantano ben sei punti di vantaggio sull’Allianz Vero Volley: l’Imoco ha infilato la 19ma vittoria consecutiva in campionato, ha confermato la propria imbattibilità e ha messo una seria ipoteca sul primato al termine della regular season. Conegliano ha vinto il terzo scontro diretto stagionale contro Milano, dopo essersi imposta in Supercoppa Italiana e nella sfida del girone d’andata di Serie A1.

Un quarto incrocio potrebbe palesarsi nella finale di Coppa Italia il prossimo 18 febbraio, se le venete e le lombarde riusciranno ad avere la meglio nelle semifinali da disputare rispettivamente contro Chieri e Scandicci a Trieste. La sensazione è che le Campionesse d’Italia siano al momento superiori alla grande avversaria delle ultime annate agonistiche. Tra l’altro Milano ora ha soltanto tre punti di vantaggio su Novara, che però ha disputato una partita in meno: sabato ci sarà lo scontro diretto…

C’era grande attesa per il testa a testa tra gli opposti. Paola Egonu ha messo a segno più punti rispetto a Isabelle Haak (22 punti con 4 ace contro 20 punti), ma la svedese è apparsa più incisiva nel corso dell’intero incontro. Milano si è affidata anche alla schiacciatrice Myriam Sylla (9 punti) sotto la regia di Alessia Orro, ma è mancato il secondo martello. Conegliano, diretta da Joanna Wolosz, ha potuto fare affidamento anche sulle schiacciatrici Kathryn Plummer (11 punti) e Kelsey Robinson (9), ma anche sulla centrale Marina Lubian (10 punti, 4 muri) affiancata da Sarah Fahr (6).