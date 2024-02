Volley femminile, doppia sfida Italia-Turchia nei quarti di finale di Champions! Milano parte favorita con Lodz di Valentina Diouf

Fuochi d’artificio, da subito. La partita che potrebbe valere la finale della Champions, quella che tutti attendono, tra il Conegliano e il Vakifbank con incroci di ex e di future giocatrici varie, va in scena nei quarti di finale di Champions League femminile e ruba la scena agli altri incontri che pure presentano motivi di interesse. Non da meno, infatti, è la sfida tra le turche dell’Eczacibasi e la Savino del Bene Scandicci che arriva dalla sconfitta in semifinale in Coppa Italia con Milano, dove comunque ha dimostrato di essere in buona condizione. Non può sbagliare, invece, l’Allianz Milano che affronta l’LKS Coomercecon Lodz, squadra polacca che ha un potenziale inferiore a quello delle milanesi.

Tra Milano e la semifinale c’è l’LKS Commercecon Lodz, squadra polacca che occupa attualmente la quarta posizione in classifica e che ha vinto tre delle ultime quattro partite disputate nel campionato nazionale. La formazione polacca ha vinto il girone E accedendo direttamente ai quarti come la squadra di Gaspari.

L’alzatrice delle polacche è la brasiliana Roberta Ratzke, atleta nel giro della nazionale verde-oro che è arrivata a Lodz nel 2021 ed è alla terza stagione nelle file del Lodz. L’opposta è una giocatrice italiana, conosciutissima dalle nostre parti, si tratta di Valentina Diouf, ex Nazionale, mai più rientrata nel giro azzurro dopo il ricambio generazionale ma che sta disputando una buona stagione nelle file della squadra polacca. Diouf in Italia ha giocato a Bergamo, Busto Arsizio, Modena e Perugia. Anche lei è a Lodz dal 2021.

In banda giocano la polacca Alexandra Dudek, arrivata quest’anno dalla Turchia dove indossava la maglia del Muratpasa e la espertissima brasiliana Amanda Campos Francisco che ha 36 anni, ha giocato una vita in patria e, dopo l’esperienza al PTT Spor in Turchia, è approdata lo scorso anno a Lodz. Le centrali sono Aleksandra Gryka, 24 anni, alla terza stagione a Lodz e la nazionale polacca Kamila Witkowska, al quarto anno con questa maglia. Il libero è Kinga Drabek, alla seconda stagione a Lodz. Si gioca a Lodz martedì 20 alle 20.30.

Per Conegliano, capolista imbattuta del campionato italiano, all’altra parte della rete c’è un’altra vera e propria corazzata, allenata dall’italiano Giovanni Guidetti. Il Vakifbank è terzo nella classifica del campionato turco a pari punti con l’Eczacibasi e a tre punti dal Fenerbahce. Il tecnico italiano si affiderà all’alzatrice turca Cansu Ozbay, all’ottava stagione con la maglia del Vakif, protagonista di tutte le vittorie estive della Nazionale di Santarelli, e all’opposta Jordyn Thompson che a Milano ha lasciato un ottimo ricordo con la finale scudetto giocata da assoluta protagonista lo scorso anno contro Conegliano.

In banda un’altra conoscenza del campionato italiani, Alexandra Frantti, lo scorso anno a Casalmaggiore, e una delle schiacciatrici più forti al mondo, pronta al trasferimento a Conegliano nella prossima stagione, la brasiliana Gabi, al quinto anno con la maglia del Vakif, con cui si è tolta tutte le soddisfazioni possibili. Al centro Chiaka Ogbugu, che in Italia ha giocato a Firenze e Conegliano ed è alla terza stagione alla corte di Guidetti e una delle bandiere del club (anche per lei si parla di trasferimento a Conegliano) Zehra Gunes, alla settima stagione al Vakif. Il libero è Ayca Aykac, alla quarta stagione in giallonero. Squadre in campo a Istanbul martedì alle 17.30

L’Eczacibasi, avversaria di Scandicci con andata martedì 20 febbraio alle 17.30 a Istanbul, è una delle formazioni turche di èlite, sta disputando una buona stagione, avendo perso una sola partita in campionato sulle 20 disputate. In cabina di regia nelle turche gioca Naz Aydemil Akyol, alzatrice della Nazionale turca, arrivata dal Turk Havan Yollan in estate, mentre l’opposta è la numero uno al mondo, la serba Tijana Boskovic, che indossa questa maglia da nove stagioni, essendo approdata da Novi Sad a Istanbul nel 2015.

Le bande sono una delle star della Nazionale, Hande Baladin, alla quinta stagione con la maglia dell’Eczacibasi e la forte russa Irina Voronkova, 28 anni, arrivata a Istanbul lo scorso anno in pieno conflitto con l’Ucraina. Al centro viene schierata una giocatrice che sembrava aver messo radici in Italia, la serba Jovana Stevanovic, lo scorso anno a Milano ma prima a Busto Arsizio, Scandicci e Casalmaggiore, e la rappresentante di Trinidad e Tobago Sinead Jack-Kisal, una vera e propria giramondo che due anni fa vestì la maglia di Vallefoglia al debutto in serie A1. Il libero è Tuna Aybuke Ozel, al terzo anno all’Eczacibasi.