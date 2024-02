Virtus Bologna-Valencia oggi in tv, Eurolega basket 2024: orario, programma, streaming

A distanza di circa due settimane dall’ultimo match di Eurolega, la Virtus Bologna torna in campo oggi giovedì 29 febbraio alle ore 20:30 – nella splendida cornice della Segafredo Arena – per affrontare gli spagnoli del Valencia nella ventisettesima giornata della regular season 2023-2024 della massima competizione continentale per club.

Le V-nere devono vincere per riscattare la battuta d’arresto contro l’AS Monaco (78-81) ma soprattutto per rimanere nella parte alta della classifica: i bolognesi, infatti, sono appaiati al terzo posto con 16-10 di record insieme a Panathinaikos Atene ed AS Monaco. Serve una prova d’orgoglio anche per cancellare l’uscita anticipata nella Coppa Italia, con gli emiliani fermati dall’Unahotels Reggio Emilia nei quarti di finale. Coach Luca Banchi cerca segnali positivi dai suoi uomini più ‘navigati’ come Tornike Shengelia e Marco Belinelli, con ‘Iffe’ Lundberg ed Isaia Cordinier pronti ad accendere la partita in qualsiasi momento.

Il Valencia arriva al match odierno forte del nono posto con 13-13 di record e la vittoria da difendere conquistata all’andata (79-71). Semi Ojeleye ritrova il pubblico bolognese per la prima volta da quando ha lasciato la Virtus, con altre due conoscenze del basket italiano ovvero Brandon Davies e Kevin Pangos che hanno difeso fino a poco tempo fa i colori dell’Olimpia Milano. Fari puntati anche su Daniel Ingis miglior rimbalzista e su Chris Jones, playmaker statunitense di passaporto armeno miglior assist-man degli spagnoli.

Palla a due che verrà alzata alla Segafredo Arena di Bologna alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta Live testuale per aggiornarvi minuto per minuto su questa sfida di Eurolega!

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2024 OGGI

Giovedì 29 febbraio

Ore 20:30 Virtus Segafredo Bologna-Valencia – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-VALENCIA EUROLEGA BASKET 2024: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport