Basket: Italia, la strada verso EuroBasket 2025 è quella giusta! Adesso però bisogna pensare al PreOlimpico…

L’Italbasket manda in archivio la prima finestra delle Qualificazioni ad EuroBasket 2025 con due successi in altrettante partite disputate per il girone B. I ragazzi tricolore hanno quindi iniziato nel migliore dei modi il percorso verso la rassegna continentale del prossimo anno, tornando poi a giocare a novembre 2024 per il doppio incrocio contro l’Islanda.

Prima di arrivare a quel periodo però l’Italia dovrà prima superare l’esame più importante del 2024: ad inizio luglio, infatti, gli Azzurri voleranno a Porto Rico per disputare il torneo PreOlimpico che assegna uno degli ultimi posti per i Giochi di Parigi 2024. Gli uomini del CT Gianmarco Pozzecco affronteranno prima i padroni di casa – già sfidati e battuti lo scorso anno nella fase a gironi del Mondiale – e poi il Bahrein, con vista su una probabile finale contro la Lituania che vale un pass per volare nella Capitale francese.

Dai successi recenti contro Turchia (87-80) ed Ungheria (62-83) emergono diversi aspetti positivi: in primis la compattezza del gruppo – ben cementato dopo la rassegna iridata del 2023 – e la capacità di trovare subito un’alchimia nonostante i pochi giorni a disposizione e soprattutto i tanti mesi passati dall’ultimo impegno ufficiale dell’Italbasket. Si è poi visto anche il carattere della squadra nei momenti di leggera difficoltà o quando magari le cose non giravano nella maniera giusta nell’arco dei quaranta minuti di partita: al termine del primo tempo contro l’Ungheria gli Azzurri si trovavano sotto di una lunghezza, con coach Pozzecco che toccando le corde giuste negli spogliatoi ha dato la scossa ai suoi ragazzi per premere sull’acceleratore con un terzo quarto da 28-9 che ha di fatto spaccato in due la sfida portando l’inerzia del match nettamente a favore della Nazionale del Belpaese.

Parlando invece dei singoli, tutti i giocatori chiamati dal CT Pozzecco hanno risposto presente quando sono stati chiamati in causa. Nella sfida della Vitrifrigo Arena contro la Turchia Nicolò Melli ha ereditato la fascia di Capitano da Gigi Datome – ora in giacca e cravatta in veste di Capo Delegazione – e ha piazzato una prestazione da 17 punti, con il coach friulano che gli ha concesso un turno di riposo contro i magiari affidando così ad Achille Polonara la responsabilità di rappresentare il gruppo. Risposte positive anche dai giovani Giordano Bortolani (12 punti ieri) e Gabriele Procida, con un Nico Mannion che grazie alla ‘cura’ Varese sta ritrovando le buone sensazioni di qualche estate fa quando trascinò gli Azzurri a Belgrado contro la Serbia. Sotto il ferro Amedeo Tessitori ha fatto buona guardia, ben coadiuvato dagli altri lunghi come Polonara, Ricci e Severini. La Nazionale quindi ha incominciato al meglio il 2024, ma adesso si presenta la prova più importante con il PreOlimpico. Sperando di poter contare anche sugli altri giocatori attualmente impegnati in NBA come Simone Fontecchio o chissà, anche un ritrovato Danilo Gallinari…