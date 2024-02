Dove vedere in tv i Mondiali di atletica indoor 2024: orari 1-3 marzo, programma, streaming

Da venerdì 1 a domenica 3 marzo la Emirates Arena di Glasgow sarà teatro dei Campionati Mondiali indoor 2024 di atletica leggera, primo grande evento internazionale della stagione con in palio le medaglie. L’Italia si presenta alla rassegna iridata in sala con una selezione di 21 atleti, 11 uomini e 10 donne, potendo contare su diverse possibili carte da podio.

Riflettori puntati in particolare su Mattia Furlani nel salto in lungo e Catalin Tecuceanu negli 800 metri, entrambi al via con il miglior accredito mondiale dell’anno, ma coltivano ambizioni importanti anche Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso, Larissa Iapichino nel lungo, Zaynab Dosso nei 60 metri, Lorenzo Simonelli nei 60 ostacoli, Emmanuel Ihemeje nel triplo e Sveva Gerevini nel pentathlon.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali Indoor 2024 di atletica leggera. L’evento godrà della copertura dei canali Rai in diretta tv: Rai Sport per la sessione mattutina, Rai 2 per la sessione serale (ma dalle ore 20.30 alle ore 21.00 si passerà su Rai Sport). Diretta streaming integrale su Rai Play, inoltre è prevista la DIRETTA LIVE testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI INDOOR ATLETICA 2024

Venerdì 1° marzo

11.05 Pentathlon, 60 ostacoli

11.20 400 metri (femminile), batterie

11.55 Pentathlon, salto in alto

12.00 400 metri (maschile), batterie

12.06 Getto del peso (femminile), finale

12.40 800 metri (femminile), batterie

13.22 800 metri (maschile), batterie

14.10 60 metri (maschile), batterie

14.20 Pentathlon, getto del peso

20.05 1500 metri (femminile), batterie

20.15 Pentathlon, salto in lungo

20.41 Salto in alto (femminile), finale

20.45 60 metri (maschile), semifinali

21.10 1500 metri (maschile), batterie

21.20 Getto del peso (maschile), finale

21.50 400 metri (femminile), semifinali

22.10 400 metri (maschile), semifinali

22.30 Pentathlon, 800 metri

22.45 60 metri (maschile), finale

Sabato 2 marzo

11.00 Salto in lungo (maschile), finale

11.10 60 ostacoli (maschile), batterie

12.00 Eptathlon, 60 metri

12.20 60 metri (femminile), batterie

13.10 800 metri (femminile), semifinali

13.15 Eptathlon, salto in lungo

13.30 800 metri (maschile), semifinali

14.35 Eptathlon, getto del peso

20.05 Salto con l’asta (femminile), finale

20.10 60 ostacoli (maschile), semifinali

20.30 Eptathlon, salto in alto

20.40 Salto triplo (maschile), finale

20.45 60 metri (femminile), semifinali

21.15 3000 metri (femminile), finale

21.40 3000 metri (maschile), finale

22.00 400 metri (femminile), finale

22.10 400 metri (maschile), finale

22.30 60 ostacoli (maschile), finale

22.45 60 metri (femminile), finale

Domenica 3 marzo

11.05 Eptathlon, 60 ostacoli

11.18 Salto triplo (femminile), finale

11.25 60 ostacoli (femminile), batterie

12.10 4×400 (maschile), batterie

12.15 Eptathlon, salto con l’asta

12.38 4×400 (femminile), batterie

12.50 Salto in alto (maschile), finale

20.00 Salto con l’asta (maschile), finale

20.15 Salto in lungo (femminile), finale

20.40 60 ostacoli (femminile), semifinali

21.15 4×400 (maschile), finale

21.30 4×400 (femminile), finale

21.45 Eptathlon, 1000 metri

22.00 60 ostacoli (femminile), finale

22.10 800 metri (maschile), finale

22.20 800 metri (femminile), finale

22.30 1500 metri (maschile), finale

22.45 1500 metri (femminile), finale

PROGRAMMA MONDIALI INDOOR ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 per la sessione serale (nella fascia oraria 20.30-21.00 su Rai Sport); Rai Sport per la sessione mattutina.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.