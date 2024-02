Virtus Bologna-Monaco oggi in tv, Eurolega basket 2024: orario, programma, streaming

Impegno casalingo per la Virtus Bologna in Eurolega. Oggi venerdì 9 febbraio la Segafredo Arena sarà teatro della sfida tra le V-nere e l’AS Monaco, con l’inizio del match previsto alle ore 20:30 per una serata che promette scintille.

I bolognesi vogliono dare continuità al successo interno della settimana scorsa contro il Partizan Belgrado (88-84), che gli ha consentito di rimanere al terzo posto in solitaria con 16-9 di record dietro al Real Madrid e al Barcellona. Coach Luca Banchi affiderà i palloni decisivi sicuramente ad ‘Iffe’ Lundberg e a Marco Belinelli, con Tornike Shengelia pronto a dare il suo contributo nei momenti che contano.

L’AS Monaco non si trova lontano dai bianconeri in classifica. I monegaschi, infatti, si piazzano in quinta posizione con 15-10 di score insieme a Panathinaikos Atene e Fenerbahce Istanbul. Fari puntati sul ‘folletto’ Mike James e su Elie Okbo, con la squadra del Principato reduce da tre vittorie consecutive nelle ultime uscite continentali – compresa una contro la capolista e campione d’Europa in carica ovvero il Real Madrid.

Palla a due che verrà alzata alla Segafredo Arena di Bologna alle ore 20:30. La diretta TV sarà garantita da Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti su questa grande sfida di Eurolega!

SEGUI TUTTA LA SERIE A E L’EUROLEGA DI BASKET SU DAZN A SOLI 9.99€ AL MESE

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2024 OGGI

Venerdì 9 febbraio

Ore 20:30 Virtus Segafredo Bologna-AS Monaco – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-MONACO EUROLEGA BASKET 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport