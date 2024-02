Irlanda-Italia rugby U20 oggi, Sei Nazioni 2024: orario, programma, tv, streaming

Oggi, venerdì 9 febbraio, alle ore 20.15 italiane, nella seconda giornata del Sei Nazioni Under 20 2024 di rugby, l’Italia giocherà in trasferta contro i pari età dell’Irlanda, a Cork. La Nazionale italiana U20 di rugby vuole riscattare la sconfitta patita nella prima uscita del torneo contro l’Inghilterra.

Il capitano sarà Jacopo Botturi, in terza linea con Bellucci a destra e Zucconi a sinistra, mentre in seconda linea Gritti prende il posto di Milano al fianco di Redondi, infine in prima linea Pisani a sinistra, Gasperini in mezzo e Gallorini a destra.

Casilio e Pucciariello titolari in mediana, con Bozzo e Zanandrea ai centri e Scalabrin ed Elettri alle ali con Mirko Belloni ad estremo. In panchina cinque avanti, ovvero Siciliano, Pelliccioli, Ascari, Milano e D’Alessandro, due mediani, ovvero Jimenez e De Villiers, ed il trequarti Fusari.

La diretta tv del match Irlanda U20-Italia U20 di rugby sarà trasmessa su Sky Sport Arena. La diretta streaming della partita sarà fruibile su Sky Go e Now, infine la diretta live testuale dell’incontro sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO IRLANDA U20-ITALIA U20 RUGBY OGGI

Venerdì 9 febbraio – Cork (Irlanda)

Ore 20.15 italiane: Irlanda U20-Italia U20 – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA IRLANDA U20-ITALIA U20 RUGBY OGGI : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport

FORMAZIONI IRLANDA U20-ITALIA U20 RUGBY OGGI

Irlanda U20: 15. Ben O’Connor, 14. Finn Treacy, 13. Wilhelm de Klerk, 12. Hugh Gavin, 11. Hugo McLaughlin, 10. Jack Murphy, 9. Oliver Coffey, 8. Luke Murphy, 7. Bryn Ward, 6. Joe Hopes, 5. Evan O’Connell ©, 4. Alan Spicer, 3. Jacob Boyd, 2. Stephen Smyth, 1. Alex Usanov. A disposizione: 16. Danny Sheahan, 17. Ben Howard, 18. Patreece Bell, 19. Billy Corrigan, 20. Sean Edogbo, 21. Tadhg Brophy, 22. Sean Naughton, 23. Ethan Graham.

Italia U20: 15 Mirko Belloni, 14 Marco Scalabrin, 13 Federico Zanandrea, 12 Nicola Bozzo, 11 Lorenzo Elettri, 10 Martino Pucciariello, 9 Lorenzo Casilio, 8 Jacopo Botturi, 7 Luca Bellucci, 6 Cesare Zucconi, 5 Piero Gritti, 4 Tommaso Redondi, 3 Marcos Gallorini, 2 Nicholas Gasperini, 1 Federico Pisani. A disposizione: 16 Valerio Siciliano, 17 Sergio Pelliccioli, 18 Davide Ascari, 19 Giacomo Milano, 20 Olmo D’Alessandro, 21 Mattia Jimenez, 22 Ferdinando Fusari, 23 Patrick De Villiers.