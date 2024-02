Basket: Virtus Bologna, è sfida al vertice in Eurolega contro il Monaco

Virtus Segafredo Bologna contro AS Monaco: la sfida della Segafredo Arena che andrà in scena domani alle 20:30 svela tanti dei temi che si possono trovare nell’alta classifica di Eurolega. Si parla, all’atto pratico, della terza contro una delle facenti parte del gruppo delle quarte (anche se, tecnicamente, il Monaco è dichiarato quinto tra Panathinaikos e Fenerbahce).

Una sola la vittoria di distanza tra le parti: 16-9 contro 15-10. Nondimeno, in questo 26° turno si torna in campo su premesse ben lontane da quelle del secondo, quando le V nere furono travolgenti in territorio monegasco per 59-83. Le premesse per una serata da ricordare ci sono tutte, anche perché la squadra allenata di Luca Banchi ha uno dei migliori record casalinghi dell’Eurolega (11-1). Di contro, però, è interessante notare come la formazione di Sasa Obradovic abbia messo insieme un 6-7 lontano dalle mura amiche.

La chiara, massima attenzione è riservata a Mike James, candidato MVP della stagione don 19,3 punti di media ad allacciata di scarpe nonché 21,6 di valutazione. Ma si parla anche di un team che ha raccolto sette successi nelle ultime 10 partite, tra cui quello, pesantissimo, sul Real Madrid lo scorso 19 gennaio.

Tutti a disposizione per Banchi, il che è di buon auspicio: per quanto riguarda Obradovic, invece, da capire l’uso che sarà fatto di Matthew Strazel, il quale non è impiegato in Europa dal 21° turno. Va inoltre rimarcato come, oltre alle doti realizzative di James, ci sia anche un’importante produzione a rimbalzo offensivo e a livello di tiri da due di squadra, dove i biancorossi sono quarti. Occhio anche alle performance degli altri due che, per il Monaco, sono in doppia cifra di media: Alpha Diallo ed Elie Okobo. Senza dimenticare Donatas Motiejunas e i due ex del campionato italiano James a parte, vale a dire Mam Jaiteh (ex virtussino, peraltro) e John Brown.