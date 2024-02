Calendario Mondiali nuoto artistico 2024 oggi: orari 9 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Penultima giornata dei Mondiali di nuoto artistico all’Aspire Dome di Doha, in Qatar. Ultime medaglie da assegnare nella competizione che si concluderà domani, con l’Italia che, più che guardare al podio, sarà più interessata a conquistare definitivamente il pass per le Olimpiadi.

Alle 12.00 si terrà infatti il programma libero a squadre, dove le azzurre cercheranno di staccare il biglietto per Parigi. Nella classifica combinata l’Italia è al quinto e ultimo posto per i Giochi, con due punti da recuperare sul Canada arrivato dietro nei preliminari e un discreto vantaggio sull’Ucraina: arrivare avanti a queste due selezioni significherebbe essere in Francia in estate.

Niente gara invece per Giorgio Minisini e Susanna Pedotti nel duo misto libero: i due non sono riusciti a mettere su una routine ottimale per essere competitivi, disiscrivendosi così dai preliminari.

L'ottava giornata dei Mondiali di nuoto artistico di Doha (Qatar) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD e da Rai2, relativamente alla Finale del trampolino tre metri donne; in streaming su RaiPlay e su RaiPlay3 (sessione mattutina dei tuffi).

MONDIALI DOHA 2024

Venerdì 9 febbraio (orari italiani)

07.30 Nuoto artistico: duo misto libero – Preliminari

12.00 Nuoto artistico: programma libero squadre – Finale

AZZURRI IN GARA

Venerdì 9 febbraio (orari italiani)

12.00 Nuoto artistico: programma libero squadre – Finale (Italia)

