UAE Tour, altro successo di Tim Merlier al Dubai Harbour. Jay Vine rimane in vetta alla generale

Altra volata regale per Tim Merlier. Secondo successo all’UAE Tour 2024 per il velocista belga, strappando il successo nella Dubai Police Officer’s Club-Dubai Harbour di 168 chilometri, battendo gli olandesi Arvid De Kleijn (Tudor-Pro Cycling) ed Olav Kooij (Visma-Lease a Bike); quinto Jakub Mareczko (Team Corratec – Vini Fantini) alle spalle del polacco Aniolkowski della Cofidis, mentre non cambia la classifica generale con Jay Vine (UAE Team Emirates) che rimane in vetta.

Giornata in cui il gruppo può stare abbastanza tranquillo, anche perché l’unico tentativo di fuga è composto da due soli uomini. I due protagonisti sono Mark Stewart (Team Corratec – Vini Fantini) e Harm Vanhoucke (Lotto Dstny), che non preoccupano il plotone e che lascia fare, fino a fargli toccare i quattro minuti di margine.

Un tentativo che, almeno per uno dei due componenti, ha un motivo. Stewart difatti va a caccia di punti per provare a mantenere la maglia nera della speciale classifica; infatti, subito dopo aver vinto il secondo sprint intermedio, a poco meno di 80 chilometri dal traguardo, Stewart si lascia sfilare lasciando Vanhoucke da solo.

Il belga però ha chance prossime allo zero per poter arrivare al traguardo e difatti viene ripreso ai -50 dal traguardo. Diventa così una lunga attesa verso la volata, con le squadre che iniziano a costituire i propri trenini. Nel finale arriva anche una caduta, che non influisce sulla classifica generale essendo arrivata negli ultimi tre chilometri, dove sono coinvolti anche Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step) ed il leader Jay Vine. Nella grande confusione del lungo rettilineo verso il traguardo, Olav Kooij è il primo a provarci ma Tim Merlier gli tiene la ruota per poi prendersi un altro successo.