UAE Tour 2024, tappa di oggi Al Aqah-Umm Al Quwain: orari, percorso, tv, streaming, favoriti

Quinta tappa in programma oggi per quel che riguarda l’UAE Tour 2024. Penultima occasione per le ruote veloci prima del gran finale che deciderà la classifica generale. Siamo quasi giunti alla fine della sesta edizione della seconda corsa a tappe World Tour in calendario quest’anno, oggi i ciclisti andranno da Al Aqah a Umm Al Quwain, percorrendo 182km con una sola difficoltà altimetrica ad inizio frazione.

PERCORSO

Tappa quasi interamente pianeggiante, se si esclude un piccolo dente da affrontare nei primi chilometri, che non creerà però problemi alle squadre dei velocisti per il loro obiettivo. 182km con tanto deserto, autostrada e un percorso particolarmente esposto al vento. E’ la frazione con il maggior chilometraggio ma niente di particolare da segnalare, attenzione solo ad eventuale ventagli.

FAVORITI

Due volate su due sono finora state dominate dal belga Tim Merlier (Soudal – Quick Step), che è quindi gioco forza il principale indiziato per provare a centrare il tris. Il campo partenti dei velocisti è però di prima qualità, e tutti andranno all’assalto del belga. Occhio quindi agli olandesi Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) e Arvid de Klejin (Tudor Pro Cycling Tea), rispettivamente terzo e secondo nella volata di ieri. Grandi nomi che non possono essere esclusi sono anche quelli di Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), Sam Welsford (BORA – hansgrohe), Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck). Proverrano la zampata anche Fabio Jakobsen (Team dsm-firmenich PostNL) e Fernando Gaviria (Movistar Team); mentre per quel che riguarda i colori azzurri attenzione a Jakub Mareczko (Team Corratec – Vini Fantini), ieri quinto e forse più in palla di Elia Viviani (INEOS Granediers), caduto anche nel corso della prima frazione.

PROGRAMMA QUINTA TAPPA UAE TOUR 2024

Venerdì 23 febbraio

Orario di partenza: ore 9.20

Orario di arrivo stimato: ore 13.20

TAPPA DI OGGI UAE TOUR 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (canale 211 di Sky) dalle 11.50

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW+

Diretta testuale: OA Sport