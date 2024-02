Trento-Civitanova, Champions League volley: quando la semifinale, date, programma, tv

Trento e Civitanova si affronteranno nella semifinale della Champions League 2023-2024 di volley maschile. Si preannuncia un derby italiano rovente tra dolomitici e marchigiani, pronti a fronteggiarsi in un doppio confronto che mette in palio la qualificazione all’atto conclusivo della massima competizione europea. Chi meriterà il diritto di fronteggiare la vincente di Jastrzebski Wegiel-Ziraat Bankasi Ankara e inseguire il trofeo più prestigioso?

Trento si presenta all’appuntamento dopo aver liquidato il Berlin Recycling Volleys con un doppio 3-0, mentre Civitanova ha avuto la meglio sull’Halkbank Ankara con un doppio 3-1. I dolomitici andranno a caccia della terza finale nelle ultime quattro stagioni dopo quelle perse nel 2021 e nel 2022 contro i polacchi dello ZAKSA Kedzierzyn-Kozle. I cucinieri proveranno a tornarci a cinque anni di distanza dall’ultimo trionfo in campo continentale.

Il match d’andata si giocherà a Trento in un giorno tra martedì 12 e giovedì 14 marzo, mentre il ritorno si disputerà a Civitanova in un giorno tra martedì 19 e giovedì 21 marzo. Il calendario dettagliato e gli orari verranno comunicati nei prossimi giorni. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN per gli abbonati e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TRENTO-CIVITANOVA, SEMIFINALE CHAMPIONS LEAGUE

ANDATA: a Trento, in una giornata tra martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 marzo

RITORNO: a Civitanova, in una giornata tra martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 marzo

PROGRAMMA TRENTO-CIVITANOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.