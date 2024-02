Tiro a volo, Coppa del Mondo: azzurri in piena corsa dopo 75 piattelli a Rabat

Si è conclusa la prima parte di qualificazioni dello skeet maschile in quel di Rabat, città del Marocco che ospita in questi giorni la seconda tappa del circuito di Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo. Dopo i primi 75 piattelli a brillare per l’Italia è Tammaro Cassandro, al momento nel gruppo del primo posto insieme ad altri tre contendenti.

L’azzurro, dopo una prima serie in cui ha mancato un colpo, ha eseguito in maniera impeccabile le altre due tranche, raccogliendo il totale di 74/75 insieme al denese Emil Kjelgard Petersen, al tedesco Christopher Robin Honkomp e al norvegese Jorgen Engen.

Molto bene anche Gabriele Rossetti e Luigi Lodde, entrambi nel gruppo del secondo posto con 73/75. Entrambi, dopo un inizio senza errori, hanno mancato un piattello nella seconda e nella terza serie, condividendo la posizione con altri tre partecipanti, tra cui il greco Nikolaos Mavrommatis, lo statunitense Benjamin Joseph Keller, l’atleta del Qatar Masoud Saleh Al-Athba.

Sono invece otto i partecipanti a quota 72. La seconda parte di qualifiche inizieranno domani a partire dalle 9:30.