Tiro a volo, Martina Maruzzo e Simona Scocchetti in corsa per la finale di skeet in Coppa del Mondo a Rabat

La tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo in corso a Rabat, in Marocco, continua a sorridere all’Italia, che dopo i successi nelle prove individuali del trap fa ben sperare anche nello skeet: dopo 75 piattelli delle qualificazioni femminili, infatti, Martina Maruzzo è in terza posizione, mentre Simona Scocchetti è nel gruppo che condivide la sesta piazza, l’ultima che vale l’ingresso in finale.

Al comando c’è la coppia composta dalla statunitense Caitlin Connor e dall’ellenica Emmanouela Katzouraki con 72/75, mentre alle loro spalle, in terza posizione, si trova un terzetto a quota 71/75 che comprende l’azzurra Martina Maruzzo, la svedese Victoria Larsson e la statunitense Kimberly Rhode.

L’altra italiana al via, Simona Scocchetti, fa parte del quintetto in sesta posizione con 70/75: assieme all’azzurra ci sono le transalpine Noemie Battault e Lucie Anastassiou, la cipriota Konstantia Nikolaou e la kazaka Assem Orynbay. Non è partita alla volta di Rabat, invece, Chiara Di Marziantonio.

CLASSIFICA SKEET FEMMINILE COPPA DEL MONDO RABAT

1 1503 CONNOR Caitlin USA 25 23 24 72

2 1196 KATZOURAKI Emmanouela GRE 25 24 23 72

3 1255 MARUZZO Martina ITA 24 22 25 71

4 1452 LARSSON Victoria SWE 23 24 24 71

5 1514 RHODE Kimberly USA 25 24 22 71

6 1143 BATTAULT Noemie FRA 20 25 25 70

7 1142 ANASTASSIOU Lucie FRA 22 24 24 70

8 1057 NIKOLAOU Konstantia CYP 24 23 23 70 CB:9

9 1262 SCOCCHETTI Simona ITA 24 23 23 70 CB:6

10 1275 ORYNBAY Assem KAZ 24 25 21 70

11 1504 ENGLISH Amber USA 24 23 22 69

12 1441 BARTEKOVA Danka SVK 23 25 21 69

13 1163 HIBBS Emily Jane GBR 21 25 22 68

14 1412 AL SHARSHANI Reem QAT 23 23 22 68 CB:4

15 1224 SEKHON Ganemat IND 23 23 22 68 CB:3

16 1067 KUCEROVA Martina CZE 24 22 22 68

17 1364 BORDA OLAECHEA Daniella PER 21 23 23 67

18 1074 SUMOVA Barbora CZE 21 24 21 66

19 1014 JAFAROVA Nurlana AZE 23 23 20 66

20 1277 SABEKOVA Diana KAZ 21 21 23 65 RPO

21 1070 SINDELAROVA Anna CZE 21 22 22 65

22 1216 KHAN Areeba IND 23 20 22 65

23 1159 BURGESS Jessica Louise GBR 24 21 20 65

24 1278 SADAKBAYEVA Adel KAZ 19 22 23 64

25 1158 BODLEY-SCOTT Phoebe Grace GBR 22 21 21 64

26 1276 PANARINA Olga KAZ 22 22 20 64

27 1413 MOHAMMED Hajar Ghulam QAT 22 20 21 63

28 1128 HEINONEN Marjut FIN 21 22 20 63

29 1482 CAN Sena TUR 22 20 20 62

30 1175 BOIARSHINOVA Elizaveta GEO 22 18 20 60

31 1017 MEFTAKHETDINOVA Rigina AZE 20 22 18 60

32 1509 LAYNE Alishia Fayth USA 20 19 20 59 RPO

33 1020 MUSTAFAYEVA Sevda AZE 17 19 22 58

34 1100 SELIM Shahd EGY 18 20 20 58

35 1328 MARIRHI Ibtissam MAR 20 17 20 57

36 1274 KHASSYANOVA Olga KAZ 19 21 17 57 RPO

37 1090 ABOUSHOKKA Amira EGY 19 20 15 54 A 3

DNS 1213 DHILLON Raiza IND DNS

DNS 1251 DI MARZIANTONIO Chiara ITA DNS

DNS 1414 MOHAMMED Sarah Ghulam QAT DNS