Tiro a segno: la moldava Dulce vince nella pistola femminile agli Europei 2024. Azzurre fuori dalla top 20

Termina la seconda prova dedicata alla categoria Senior ai Campionati Europei 10 m di tiro a segno, competizione in fase di svolgimento in Ungheria, nello specifico a Gyor. Nella pistola femminile ad ottenere la medaglia d’oro è stata la moldava Anna Dulce, mentre nessuna azzurra è riuscita a staccare il pass per la Finale.

La tiratrice nello specifico si è imposta con il largo punteggio di 293.2, regolando senza patemi nello scontro finale la turca Simal Yilmaz, seconda con 237.4. Terzo psto invece per la serba Zorana Arunovic, la quale ha ottenuto 216.1. Completano quindi il quadro Olena Kostevyc, quarta con 194.8, Miriam Jako, quinta con 173.1, Annebelle Pioch, sesta con 153.5, Agate Rasmane, settima con 133.6, e Sylvia Steiner, ottava con 112.6.

Sara Costantino si è rivelata la migliore azzurra del lotto, merito di un ventiduesimo posto ottenuto in qualifica con 567. Fuori dalla top 40 poi Margherita Brigida Veccaro e Maria Varricchio, rispettivamente quarantaquattresima e quarantanovesima con 559 e 557.

Le padrone di casa ungheresi hanno invece vinto la prova a squadre, imponendosi con il totale di 1709-48, precedendo l’Ucraina (1703-46x) e la Polonia (1702-44x). Settimo posto per le azzurre con 1683-39x.