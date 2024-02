Tiro a segno, Europei 10 metri Gyor 2024: Sofia Ceccarello e Danilo Dennis Sollazzo quarti nella carabina mista

Iniziano per la categoria senior a Gyor, in Ungheria, gli Europei da 10 metri 2024 di tiro a segno: nella carabina a coppie miste l’Italia resta ai piedi del podio con Sofia Ceccarello e Danilo Dennis Sollazzo, sconfitti nella finale per il bronzo dalla Svezia. Oro alla Germania ed argento alla Francia. Nelle qualificazioni 33° posto per Barbara Gambaro ed Edoardo Bonazzi.

Nella finale per l’oro la spunta Germania 1 di Anna Janssen e Maximilian Ulbrich, che regola Francia 1 di Oceanne Muller e Lucas Bernard Denis Kryzs per 16-12: tedeschi avanti 2-0, poi francesi in vantaggio per 4-2 e teutonici a pareggiare i conti sul 4-4. Si procede poi con i tedeschi a tornare in vantaggio ed i transalpini a pareggiare i conti fino al 10-10. A quel punto arriva lo strappo della Germania, che va sul 14-10, la Francia accorcia sul 14-12, ma alla fine i tedeschi la spuntano per 16-12.

Nella sfida per il bronzo Svezia 1 di Isabelle Johansson e Marcus Madsen piega Italia 1 di Sofia Ceccarello e Danilo Dennis Sollazzo per 16-12: partono sul 6-0 gli svedesi, poi gli azzurri accorciano fino al 4-6. La Svezia allunga sull’8-4, ma l’Italia accorcia ancora sul 6-8. Johansson e Madsen allungano sul 14-6, ed a seguire arriva la reazione di Ceccarello e Sollazzo, ma il loro recupero si ferma al 12-14, dato che Svezia 1 si prende il bronzo sul 16-12. Fuori nelle qualificazioni l’altra coppia azzurra in gara: chiude 33ma Italia 2 di Barbara Gambaro ed Edoardo Bonazzi a quota 623.6.