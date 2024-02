Tiro a segno, Coppa del Mondo Granada 2024: Maldini 4° e Monna 8° nella pistola da 10 metri, ma Strautmanis scappa via nel ranking olimpico

Non arrivano buone notizie in chiave ranking olimpico per l’Italia dalla tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno in corso a Granada, in Spagna: nella pistola 10 metri maschile è secondo il lettone Lauris Strautmanis, che diventa il primo in graduatoria tra i tiratori non qualificati ai Giochi Olimpici, scavalcando l’azzurro Paolo Monna, oggi ottavo, e distanziando ulteriormente l’altro italiano Federico Nilo Maldini, il quale si ferma ai piedi del podio.

La vittoria va allo slovacco Juraj Tuzinsky, mentre sale sul gradino più basso del podio il turco Bugra Selimzade. In casa Italia, infine, escono di scena nelle qualificazioni Luca Tesconi, 33°, e Matteo Mastrovalerio, 41°, con quest’ultimo che comunque era in gara solo per il ranking e che dunque non avrebbe avuto comunque diritto all’accesso all’ultimo atto.

Nella finale a otto si impone lo slovacco Juraj Tuzinsky, che al termine dei 24 colpi regolamentari supera per 244.2 a 242.4 il lettone Lauris Strautmanis. Gradino più basso del podio per il turco Bugra Selimzade, eliminato in terza posizione a quota 220.6. Si ferma invece ai piedi del podio l’azzurro Federico Nilo Maldini, uscito al quarto posto con 200.4.

Quinta posizione per l’elvetico Jason Solari a quota 177.6, mentre termina sesto il tedesco Robin Walter con 157.9. Settima piazza per il bulgaro Samuil Donkov a quota 135.4, infine si classifica ottavo dopo essere stato escluso per primo nel corso dell’ultimo atto l’azzurro Paolo Monna, che chiude con 116.3. Fuori nelle qualificazioni Luca Tesconi, 33° a quota 573-18x, e Matteo Mastrovalerio, 41° con 571-13x.