Tennistavolo femminile, l’Italia cede alla Malesia per 2-3 ai Mondiali: azzurre ai sedicesimi da terze del girone

A Busan, in Corea del Sud, sede dei Mondiali a squadre 2024 di tennistavolo, torneo che promuoverà le prime otto classificate alle Olimpiadi di Parigi, l’Italia femminile, guidata da Elena Timina, nella quinta ed ultima giornata della prima fase a gironi cede alla Malesia per 2-3 e, dopo intricati calcoli per dirimere la parità tra azzurre, asiatiche e Porto Rico, chiude al terzo posto nel Gruppo 5, centrando comunque la qualificazione ai sedicesimi di finale.

Italia, Malesia e Porto Rico hanno chiuso con 3 punti a testa negli scontri diretti, e la parità è rimasta anche nel quoziente match negli scontri diretti, con tutte le formazione a quota 1.00 (5 match vinti e 5 persi), quindi si è passati al quoziente game negli scontri diretti e la Malesia si è classificata seconda (1.105, 21 vinti e 19 persi), con l’Italia terza (0.950, 19 vinti e 20 persi) e Porto Rico quarta ed eliminata (0.947, 18 vinti e 19 persi).

La numero 2 azzurra Debora Vivarelli, cede alla numero 1 malese Li Sian Alice Chang per 2-3 (11-8, 7-11, 11-7, 5-11, 9-11), mentre la numero 1 italiana Nikoleta Stefanova piega la numero 2 asiatica Karen Lyne per 3-2 (11-4, 7-11, 14-12, 8-11, 11-6). Nello scontro tra le numero 3 Giorgia Piccolin regola Ho Ying per 3-1 (11-8, 8-11, 12-10, 11-8), ma poi Nikoleta Stefanova perde contro Li Sian Alice Chang per 1-3 (11-8, 8-11, 11-5, 8-11) e Debora Vivarelli lascia strada a Karen Lyne per 0-3 (9-11, 5-11, 6-11).

L’altra sfida del girone tra Porto Rico e Cuba vede imporsi le portoricane per 3-1, mentre oggi riposa la Corea del Sud. Le padrone di casa sudcoreane avevano già chiuso il girone al primo posto, qualificandosi direttamente per gli ottavi di finale, mentre Malesia ed Italia dovranno disputare i sedicesimi. Le azzurre incontreranno una delle altre 7 formazioni che hanno chiuso al secondo posto la prima fase a gironi.

MONDIALI A SQUADRE 2024 TENNISTAVOLO FEMMINILE

Gruppo 5

5a giornata

Italia-Malesia 2-3

Debora Vivarelli – Li Sian Alice Chang 2-3 (11-8, 7-11, 11-7, 5-11, 9-11)

Nikoleta Stefanova – Karen Lyne 3-2 (11-4, 7-11, 14-12, 8-11, 11-6)

Giorgia Piccolin – Ho Ying 3-1 (11-8, 8-11, 12-10, 11-8)

Nikoleta Stefanova – Li Sian Alice Chang 1-3 (11-8, 8-11, 11-5, 8-11)

Debora Vivarelli – Karen Lyne 0-3 (9-11, 5-11, 6-11)

Risultati

Italia-Malesia 2-3

Porto Rico-Cuba 3-1

Riposa: Corea del Sud

Classifica

Corea del Sud 8

Malesia* 6

Italia* 6

Porto Rico* 6

Cuba 4

* = quoziente game negli scontri diretti: Malesia 1.105, Italia 0.950, Porto Rico 0.947.