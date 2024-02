Tennistavolo femminile, l’Italia liquida Cuba per 3-0 ai Mondiali: azzurre in lotta per il secondo posto nel girone

Tutto secondo pronostico a Busan, in Corea del Sud, sede dei Mondiali a squadre 2024 di tennistavolo, torneo che promuoverà le prime otto classificate alle Olimpiadi di Parigi: l’Italia femminile, guidata da Elena Timina, nella terza giornata della prima fase a gironi liquida Cuba per 3-0 e conferma il momentaneo secondo posto nel Gruppo 5, che varrebbe la qualificazione ai sedicesimi di finale.

La numero 1 italiana, Giorgia Piccolin, regola la numero 2 caraibica, Estela Crespo, per 3-1 (11-8, 11-5, 10-12, 14-12), mentre a seguire la numero 2 italiana, Nikoleta Stefanova, rimonta e batte la numero 1 cubana, Daniela Fonseca Carrazana, per 3-1 (8-11, 11-6, 11-3, 11-6), infine nello scontro tra le numero 3 Gaia Monfardini piega Rosalba Aguiar La O per 3-1 (11-5, 11-9, 8-11, 11-6).

L’altra sfida del girone tra Corea del Sud e Porto Rico vede imporsi le asiatiche per 3-1, mentre oggi riposa la Malesia. L’Italia, che domani osserverà il turno di riposo, tornerà in campo per l’ultima giornata ancora una volta nel cuore della notte italiana, alle ore 2.00 di martedì 19, proprio contro la Malesia, che schiererà tre atlete tra Li Sian Alice Chang (n. 195), Karen Lyne (n. 334), Hi Ying (n. 403), Li Ying Im (n. 434) e Tee Ai Xin (n. 435).

Nella prossima giornata, invece, ci saranno le sfide tra Corea del Sud e Cuba e, soprattutto, tra Porto Rico e Malesia: in caso di vittoria delle malesi l’Italia avrà la certezza della qualificazione ai sedicesimi, altrimenti le azzurre dovranno vincere nell’ultima giornata per centrare il secondo posto nella prima fase ed ottenere così la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

MONDIALI A SQUADRE 2024 TENNISTAVOLO FEMMINILE

Gruppo 5

3a giornata

Italia-Cuba 3-0

Giorgia Piccolin – Estela Crespo 3-1 (11-8, 11-5, 10-12, 14-12)

Nikoleta Stefanova – Daniela Fonseca Carrazana 3-1 (8-11, 11-6, 11-3, 11-6)

Gaia Monfardini – Rosalba Aguiar La O 3-1 (11-5, 11-9, 8-11, 11-6)

Risultati

Corea del Sud-Porto Rico 3-1

Riposa: Malesia

Classifica

Corea del Sud* 6

Italia* 5

Malesia 3

Porto Rico 2

Cuba 2

* = una partita in più (deve osservare il turno di riposo)