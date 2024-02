Tennis, Sinner/Sonego insieme in doppio a Indian Wells: anticipo di Olimpiadi?

Dal 6 al 17 marzo avrà inizio il Masters1000 di Indian Wells e Jannik Sinner sarà tra gli osservati speciali, visto il suo inizio di 2024 straordinario. La prima vittoria Slam a Melbourne è stata seguita dal prestigioso successo nel torneo di Rotterdam che ha permesso all’altoatesino di portarsi al n.3 del mondo, approfittando dell’assenza del russo Daniil Medvedev.

Per questo, il torneo in California si prevede molto interessante, considerando la presenza di tutti i tennisti più importanti, ivi compreso il serbo Novak Djokovic (n.1 del mondo). Tuttavia, non vedremo all’opera Sinner solo nel singolare, ma anche in doppio. E’ previsto infatti che Jannik giocherà in coppia con Lorenzo Sonego, andando a ricomporre quel duo che tanto bene ha fatto nel corso delle Finali di Coppa Davis a Malaga. Un modo per prepararsi alle Olimpiadi?

Sono 172 le carte riservate per i Giochi nel tennis, equamente distribuite tra uomini e donne, ma ogni Paese potrà portare nella città degli Innamorati al massimo 6 tennisti per genere, con un massimale di 4 posti per ciascun torneo di singolare, 2 coppie in ciascuno dei tabelloni di doppio di genere ed 1 coppia nel doppio misto. In teoria, se gli azzurri dovessero occupare tutti gli slot in singolare, allora ci sarebbero due posti liberi, uno di questi magari riservato al duo Sonego/Sinner e l’altro a Simone Bolelli e ad Andrea Vavassori, presenti anche loro nel main draw del 1000 californiano, reduci dalla Finale degli Australian Open.

Quest’ultimi sono al momento fuori dalla top-10 del ranking del doppio e potrebbero puntare al “ranking combinato” per avere accesso alle Olimpiadi. In questo modo la coppia Bolelli/Vavassori potrebbe competere, sulla base del calcolo combinato dei loro piazzamenti. Certamente nel torneo americano il livello sarà molto alto, vista l’entry-list. Basti citare la coppia campione a Melbourne, Bopanna/Ebden, Ram/Salisbury e Dodig/Krajicek.