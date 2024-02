Tennis: Maria Sakkari si separa dal suo allenatore storico Tom Hill

Finisce il cammino assieme di Maria Sakkari e Tom Hill. Dopo sei anni, la giocatrice greca e il suo ormai ex allenatore separano le proprie strade. A comunicarlo lo stesso Hill attraverso un messaggio rilasciato sul proprio account Instagram.

Questo il testo del commiato: “Dopo 6 grandi anni insieme, Maria e io terminiamo la nostra partnership professionale, ma rimarremo amici stretti. Il nostro viaggio è stato pieno di incredibili obiettivi raggiunti: il career high di numero 3 del mondo, semifinali Slam, un WTA 1000 e 125 settimane consecutive in top 10.

Maria non è solo un’incredibile atleta, ma anche una grande persona. Aver lavorato con lei è stato un enorme privilegio, e sono estremamente fiero di quello che abbiamo ottenuto insieme. Crediamo entrambi questo sia un passo avanti nelle rispettive strade, consentendoci di esplorare nuove opportunità e stimolanti sfide che sono davanti a noi.

Grazie, Maria, per il meraviglioso viaggio. Non vedo l’ora di vedere cosa ti riserva il futuro! Pame!”

Pame è il greco per “andiamo” inteso come incitamento. Per Sakkari il reale problema, oltre al rendimento deficitario dell’inizio di 2024, risiede nell’andamento dei risultati Slam. Non arriva agli ottavi, infatti, dagli Australian Open 2022, e sempre da Melbourne 2023 non ha più superato il terzo turno.