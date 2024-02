Tennis, Berrettini e Sinner si allenano insieme a Monte-Carlo prima della partenza per gli States

Uno scatto che sembra normalissimo ma che, in realtà, racchiude in sé tantissimi significati. Matteo Berrettini, infatti, per mezzo del suo profilo Instagram, ha condiviso una foto con Jannik Sinner. I due fuoriclasse del tennis italiano si trovavano al Monte-Carlo Country Club e hanno svolto una sessione di allenamento insieme. Poco prima di imbarcarsi per gli Stati Uniti in vista del “Sunshine double”.

I Masters 1000 di Indian Wells e Miami saranno i prossimi impegni dei due tennisti azzurri e lo faranno in maniera ben differente. L’altoatesino, infatti, è reduce dai successi all’Australian Open ed a Rotterdam e cercherà di proseguire nel suo 2024 perfetto. Per Matteo Berrettini, invece, la trasferta al di là dell’Oceano avrà un sapore notevole.

Il tennista romano, infatti, rientrerà dopo ben sei mesi di stop per infortuni assortiti e lo farà con un nuovo team guidato da Francisco Roig. Per Berrettini il rientro è previsto per metà marzo al Challenger 175 di Phoenix (Arizona) e, se tutto andrà per il meglio, sarà di scena nel Masters 1000 di Miami dove usufruirà del ranking protetto di numero 74 al mondo.

LA FOTO DI BERRETTINI E SINNER