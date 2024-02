Tabellone WTA Dubai 2024: cammino difficile per Iga Swiatek, Paolini sfortunata

Sorteggiato il tabellone del secondo WTA 1000 dell’anno, quello di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il tabellone a 56 è pronto per quello che è uno degli eventi più iconici del circuito. Nel 2016 qui ha trionfato Sara Errani, all’epoca dell’alternanza con Doha in termini di Premier e Premier 5. Ora entrambi i tornei sono 1000 e uno dietro l’altro.

Una sola l’italiana presente in tabellone, Jasmine Paolini: per lei, però, compito particolarmente difficile a vedere l’avversaria, la numero 11 del seeding, la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Su di lei, però, è lecito avere qualche dubbio circa la forma: ha perso al primo turno a Doha per 6-3 6-1 dalla cinese Xinyu Wang. Per questo va semplicemente vista la situazione del momento.

Non facile il tabellone di Iga Swiatek: la polacca, che l’anno scorso è giunta in finale perdendo 6-4 6-2 dalla ceca Barbora Krejcikova, non avrà ostacoli facili: potrebbe avere Sloane Stephens (USA) ed Elina Svitolina (Ucraina); nel lato di semifinale c’è Coco Gauff, anche lei con una serie di possibili confronti ad alto interesse.

Potenzialmente più semplice la questione per Aryna Sabalenka: la bielorussa, infatti, dovrebbe incontrare ostacoli importanti solo a partire dal terzo turno. Vero è che, alla prova dei fatti, questo torneo non lo ha mai amato: la massima quota raggiunta dalla numero 2 è quella relativa ai quarti di finale.

TABELLONE WTA 1000 DUBAI 2024

Swiatek (POL) [1]-Bye

Stephens (USA)-Burel (FRA) [Q]

Gracheva (FRA)-Maria (GER)

Kalinina (UKR)-Svitolina (UKR) [15]

Kasatkina [10]-Kostyuk (UKR)

Zhu (CHN)-Potapova

Hibino (JPN) [Q]-Linette (POL)

Bye-Zheng (CHN) [6]

Gauff (USA) [3]-Bye

Mertens (BEL)-Tsurenko (UKR)

Pliskova (CZE)-Zhang (CHN) [WC]

Krueger (USA) [WC]-Garcia (FRA) [16]

Ostapenko (LAT) [9]-Xiyu Wang (CHN) [Q]

Badosa (ESP) [PR]-Sun (SUI) [WC]

Kalinskaya [Q]-Hunter (AUS) [Q]

Bye-Jabeur (TUN) [5]

Sakkari (GRE) [8]-Bye

Siniakova (CZE)-Navarro (USA)

Fernandez (CAN)-Pera (USA) [Q]

Paolini (ITA)-Haddad Maia (BRA) [11]

Alexandrova [14]-Frech (POL) [Q]

Martic (CRO)-Dolehide (USA)

Rus (NED)-Azarenka

Bye-Rybakina (KAZ) [4]

Vondrousova (CZE) [7]-Bye

M. Andreeva-Stearns (USA)

Pavlyuchenkova-Bouzkova (CZE)

Tomova (BUL) [Q]-Samsonova [12]

Kudermetova [13]-Yastremska (UKR) [WC]

Kenin (USA)-Cirstea (ROU)

Xinyu Wang (CHN)-Vekic (CRO)

Bye-Sabalenka [2]