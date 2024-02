Tabellone WTA Abu Dhabi 2024: possibile Rybakina-Osaka al secondo turno, c’è anche Ons Jabeur

Sorteggiato il tabellone del WTA 500 di Abu Dhabi, uno dei tornei di maggior qualità prima dell’accoppiata Doha-Dubai che caratterizzerà questa fase di febbraio per il circuito femminile. Il torneo, in questo caso, è di recente nascita (conta due edizioni, 2021 e 2023).

Subito possibili fuochi d’artificio, se tutto dovesse andare secondo le premesse: la sorte, infatti, ha messo Naomi Osaka direttamente in zona Elena Rybakina. La giapponese e la kazaka, in sostanza, potrebbero trovarsi di fronte in un potenzialmente infuocato secondo turno. Ma non è l’unica situazione interessante che si nota.

In basso, infatti, per la tunisina Ons Jabeur potrebbe arrivare una tra la ceca Marie Bouzkova, mai facile da incontrare, ed Emma Raducanu, con la britannica che qualche segnale positivo è stata capace di lanciarlo. In zona quarti la brasiliana Beatriz Haddad Maia.

In questa situazione, ad avere la maggior fortuna potrebbero essere la greca Maria Sakkari, che però ha da qualche tempo risultati totalmente paradossali, e la russa Daria Kasatkina, in rotta di collisione verso i quarti. C’è Lucia Bronzetti nel tabellone di qualificazione: può farcela, dopo aver battuto (ed è significativo) l’australiana Daria Saville con un doppio 6-4.

TABELLONE WTA 500 ABU DHABI 2024

Rybakina (KAZ) [1]-Bye

Osaka (JPN) [WC]-Qualificata

Xinyu Wang (CHN)-Zhu (CHN)

Qualificata-Ostapenko (LAT) [5]

Krejcikova (CZE) [4]-Bye

V. Kudermetova-Qualificata

Kalinina (UKR)-Badosa (ESP)

Tsurenko (UKR)-Samsonova [8]

Kasatkina [7]-Qualificata

Qualificata-Qualificata

Garcia (FRA)-Cirstea (ROU)

Bye-Sakkari (GRE) [3]

Haddad Maia (BRA) [6]-Xiyu Wang (CHN) [WC]

Eala (PHI) [WC]-Linette (POL)

Bouzkova (CZE)-Raducanu (GBR) [WC]

Bye-Jabeur (TUN) [2]