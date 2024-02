Tabellone ATP Cordoba 2024: Francisco Cerundolo guida il seeding in Argentina

Dalla sua prima edizione, disputate nel 2019, l’ATP 250 di Cordoba ha creato spesso un numero importante di sorprese. Tutto, però, finora spesso circoscritto in quella che è l’area geografica di lingua spagnola, presente in larghissima maggioranza in questo evento anche stavolta con rarissime eccezioni.

In effetti, gli unici che si allontanano dall’idioma che porta il nome della Castiglia sono, fondamentalmente, i parlanti tedesco Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann e Sebastian Ofner (quest’ultimo, però, è austriaco) e il brasiliano Thiago Seyboth Wild.

Quanto al lato agonistico, potrebbe esserci nei quarti di finale un derby tutto in famiglia tra i fratelli Cerundolo, anche se la questione è molto più difficile per Juan Manuel che per Francisco. Interessante in particolare la sfida tra l’argentino Federico Coria e Hanfmann, ma anche Galan-Munar può valere.

Nelle qualificazioni tre italiani al via. Per due di loro è derby, con Luciano Darderi vittorioso per 6-2 6-0 su Alessandro Giannessi. Al turno decisivo anche Marco Cecchinato in virtù del 6-1 6-4 sull’argentino Nicolas Kicker.

TABELLONE ATP 250 CORDOBA 2024

F. Cerundolo (ARG) [1]-Bye

Galan (COL)-Munar (ESP)

Qualificato-J. M. Cerundolo (ARG) [WC]

Navone (ARG) [WC]-Carballes Baena (ESP) [8]

Etcheverry (ARG) [3]-Bye

Zapata Miralles (ESP)-Garin (CHI)

Ramos-Vinolas (ESP)-Cachin (ARG)

Coria (ARG)-Altmaier (GER) [5]

Hanfmann (GER) [7]-Varillas (PER)

Qualificato-Schwartzman (ARG)

Qualificato-Barrios Vera (CHI)

Bye-Ofner (AUT) [4]

Tabilo (CHI) [6]-Comesana (ARG) [WC]

Diaz Acosta (ARG)-Qualificato

Dellien (BOL)-Seyboth Wild (BRA)

Bye-Baez (ARG) [2]