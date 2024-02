Speed skating, Davide Ghiotto e Francesca Lollobrigida protagonisti del day-2 dei campionati italiani

Calato il sipario sulla seconda giornata dei campionati di speed skating a Baselga di Piné (TN). La rassegna nazionale del pattinaggio di velocità pista lunga prevedeva un programma gare piuttosto intenso, per recuperare i 3000 metri femminili e i 5000 metri maschili che non si erano disputati il primo giorno a causa di una fitta nevicata.

Ebbene, tra le donne, Francesca Lollobrigida si è presa il titolo nei 3 km con il tempo di 4’13”70 davanti a Laura Peveri e ad Alice Marletti, terza con il primato personale di 4’23”94”. Nei 5000 metri uomini, Davide Ghiotto ha fatto valere le sue qualità imponendosi con il crono di 6’27”60 e mettendosi alle spalle Michele Malfatti in 6’32”66 e Riccardo Lorello in 6’37”79.

Nel pomeriggio si sono disputati i 1.500 metri maschili/femminili, i 5.000 femminili e i 10.000 maschili. Nel chilometro e mezzo delle donne una gara molto incerta, con Veronica Luciani (2’07”22) che si è imposta davanti a Linda Rossi (2’07”24) per appena due centesimi. Terza posizione per Laura Peveri con 2’07”91. Nella medesima prova riservata agli uomini è arrivata l’affermazione di Alessio Trentini in 1’49”69, battendo Daniele Di Stefano (1’50”28”) e Francesco Betti (1’50”67).

Nei 5000 metri femminili Linda Rossi è stata la migliore, siglando il tempo di 7’37”39, precedendo Laura Lorenzato e Alice Marletti, autrice del primato personale di 7’41”96. A chiudere il cerchio è stato nuovamente Ghiotto che, nella specialità in cui ha ottenuto due titoli mondiali consecutivi (10.000 metri), ha posto il proprio sigillo in 13’29”17 davanti a Malfatti (13’39”34) e a Lorello (14’10”51). Domani andranno in scena le mass start.