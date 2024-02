Speed skating, Coppa del Mondo Quebec City 2024: Francesca Lollobrigida settima sui 3000 nella giornata di Davide Ghiotto

A Quebec City, in Canada, nella serata italiana che passerà alla storia per la prima vittoria di un azzurro in una classifica di specialità individuale maschile della Coppa del Mondo di speed skating, arrivata grazie a Davide Ghiotto, trionfatore nella graduatoria delle lunghe distanze dopo il secondo posto odierno sui 5000, gara in cui Michele Malfatti chiude quarto, si registrano anche il settimo posto di Federica Lollobrigida sui 3000 ed il 12° di David Bosa sui 1000.

Nei 5000 metri maschili si impone il padrone di casa canadese Ted-Jan Bloemen, che vince in 6’13″87, abbassando il record della pista che già gli apparteneva (precedente 6’16″16), davanti all’azzurro Davide Ghiotto, secondo a 3″31, ed al norvegese Hallgeir Engebråten, terzo a 3″69, mentre è quarto Michele Malfatti a 6″62. In classifica generale Ghiotto chiude a quota 324 punti contro i 291 di Bloemen ed i 274 del neerlandese Patrick Roest, oggi assente. Quarto Engebråten a quota 244, il quale scavalca Malfatti, quinto con 241.

Nei 3000 metri femminili doppietta neerlandese con Irene Schouten prima in 4:01.11 e Joy Beune seconda a 1.51, mentre completa il podio la canadese Valerie Maltais, terza a 1.62. Si classifica settima Francesca Lollobrigida a 3.23. In classifica generale, però, fa festa la norvegese Ragne Wiklund con 300 punti, davanti alla ceca Martina Sablikova, seconda con 260, ed alla canadese Valerie Maltais, terza a quota 249.

Nei 1000 metri maschili la vittoria va allo statunitense Jordan Stolz, primo in 1:07.96, davanti al nipponico Tatsuya Shinhama, secondo a 0.38, ed al cinese Zhongyan Ning, terzo a 0.53. Dodicesimo posto per David Bosa a 1.24. Nella graduatoria generale a trionfare è proprio il cinese Zhongyan Ning con 319 punti contro i 316 di Stolz. Terzo a quota 257 Shinhama.

Nei 1000 metri femminili successo e record della pista per la nipponica Miho Takagi in 1:14.19 (precedente 1:15.83), che precede due neerlandesi, ovvero Femke Kok, seconda a 0.88, ed Isabel Grevelt, terza a 1.53. La vittoria odierna porta la stessa giapponese al successo in Coppa del Mondo con 348 punti, davanti alle statunitensi Kimi Goetz, seconda a quota 307, e Brittany Bowe, terza con 297.