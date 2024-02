Speed skating, Davide Ghiotto vince la Coppa del Mondo di distanza! Decisivo il secondo posto a Quebec City nei 5000

L’Italia fa festa al Centre de Glaces di Quebec City, in Canada: Davide Ghiotto chiude al secondo posto sui 5000 metri maschili dell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating e si aggiudica così la classifica generale delle gare sulle lunghe distanze.

L’azzurro nella serata italiana deve cedere il passo al padrone di casa canadese Ted-Jan Bloemen, che vince ritoccando il record della pista, che già gli apparteneva (6’16″16), completando le proprie fatiche in 6’13″87, battendo nella settima serie proprio l’azzurro Davide Ghiotto, secondo a 3″31.

Terza piazza per il norvegese Hallgeir Engebråten a 3″69, il quale si ferma a 0″38 da Ghiotto ma sale sul gradino più basso dal podio. Quarto posto per l’altro azzurro in gara in Division A, Michele Malfatti, che si ferma però a 6″62 da Bloemen.

L’assenza del neerlandese Patrick Roest, in testa alla graduatoria della Coppa del Mondo prima della gara odierna, permetteva a Ghiotto di portare a casa il titolo con qualsiasi piazzamento: l’azzurro sapeva che gli sarebbe bastato giungere al traguardo senza incappare in squalifiche per vincere la classifica generale.

Per l’Italia si tratta del settimo successo nella storia in una classifica di specialità di Coppa del Mondo, il primo in una graduatoria individuale maschile: Ghiotto chiude a quota 324 contro i 291 di Bloemen ed i 274 di Roest. Quarto Engebråten a quota 244, il quale col podio odierno scavalca Malfatti, quinto con 241.

CLASSIFICA 5000 METRI QUEBEC CITY

1 6 Ted-Jan Bloemen CAN 6:13.87TR 60

2 55 Davide Ghiotto ITA 6:17.18 +3.31 54

3 112 Hallgeir Engebråten NOR 6:17.56 +3.69 48

4 58 Michele Malfatti ITA 6:20.49 +6.62 43

5 41 Timothy Loubineaud FRA 6:21.55 +7.68 40

6 117 Sverre Lunde Pedersen NOR 6:21.95 +8.08 38

7 60 Seitaro Ichinohe JPN 6:22.92 +9.05 36

8 132 Casey Dawson USA 6:23.57 +9.70 34

9 107 Marwin Talsma NED 6:24.33 +10.46 32

10 94 Marcel Bosker NED 6:24.88 +11.01 31

11 30 Yu Wu CHN 6:25.56 +11.69 30

12 72 Ryosuke Tsuchiya JPN 6:27.23 +13.36 29

13 106 Jesse Speijers NED 6:28.74 +14.87 28

14 119 Kristian Gamme Ulekleiv NOR 6:28.93 +15.06 27

15 71 Riku Tsuchiya JPN 6:30.77 +16.90 26

16 11 Graeme Fish CAN 6:43.41 +29.54 25

CLASSIFICA GENERALE LUNGHE DISTANZE COPPA DEL MONDO

1 Davide GHIOTTO 54 54 60 48 54 54 324

2 Ted-Jan BLOEMEN 43 43 54 43 48 60 291

3 Patrick ROEST 60 60 34 60 60 274

4 Hallgeir ENGEBRÅTEN 32 38 38 54 34 48 244

5 Michele MALFATTI 38 36 48 36 40 43 241

6 Sverre Lunde PEDERSEN 40 40 30 40 31 38 219

7 Bart SWINGS 36 34 40 38 38 186

8 Yu WU 25 30 29 34 36 30 184

9 Casey DAWSON 31 31 31 25 32 34 184

10 Seitaro ICHINOHE 34 27 21 31 30 36 179

11 Sander EITREM 48 48 36 43 175

12 Riku TSUCHIYA 26 26 22 27 27 26 154

13 Sigurd HENRIKSEN 32 28 23 30 29 142

14 Kristian Gamme ULEKLEIV 28 25 17 28 15 27 140

15 Graeme FISH 17 21 25 26 25 25 139

16 Jesse SPEIJERS 30 29 25 25 28 137

17 Ryosuke TSUCHIYA 25 20 15 29 19 29 137

18 Marwin TALSMA 25 36 32 7 32 132

19 Marcel BOSKER 29 32 28 31 120

20 Timothy LOUBINEAUD 9 7 11 20 32 40 119